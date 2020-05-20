Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg
Посольство России в США потребовало от агентства Bloomberg опровержения публикации под заголовком «Как путинская Россия испортила пандемию». Текст агентство опубликовало в разделе «Мнения», он посвящен проблемам российского здравоохранения, которые способствуют быстрому распространению COVID-19 в России.
«Очередное крупное американское издание поймано на откровенной лжи о мерах, предпринимаемых российскими властями по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении посольства России на его странице в Facebook. В нем статья называется «потоком голословных политизированных обвинений», который иллюстрируется графиком, основанным на статистике Всемирного банка о количестве больничных коек на 1000 человек в России и странах ОЭСР (8,2 против 3,8 в 2013 г.). Как утверждают в российской дипмиссии, редакторы поменяли местами кривые России и ОЭСР и тем самым «опустились до неприкрытого подлога». Посольство приводит ссылки на сами статистические данные по России и ОЭСР на сайте Всемирного банка.
В тексте Bloomberg говорится, что самым большим провалом путинских реформ здравоохранения «может быть то, что мы пока только мельком видели: пренебрежение российскими регионами». Ее автор Клара Феррейра Маркес отмечает, что российское здравоохранение страдает от плохого финансирования, незавершенных реформ, которые пренебрегли большей частью страны, и ошибочной попытки заменить импорт лекарств и медицинского оборудования местным производством. «Авторитарный режим, который не любит плохие новости и подпитывает дезинформацию, не помог,» — пишет она, перечисляя точки вспышек COViD-19 в России и рассказывая о жертвах болезни, в том числе среди медиков. Маркес — обозреватель Bloomberg Opinion, освещающий экологические, социальные и управленческие вопросы. Ранее она работала редактором и корреспондентом агентства Reuters, в том числе — в России.
На другую публикацию Bloomberg 15 мая обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» 13 мая. Автор поста в Facebооk отметила, что «заголовок жуткий». Позже его дважды отредактировали, оставив «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». В Bloomberg корректировки объяснили изучением перевода на русский язык и большим соответствием содержанию статьи. В ее тексте приводились мнения экспертов по поводу количества смертей от COVID-19 в России. 11 мая сразу два издания — The Financial Times и New York Times — опубликовали статьи о возможном занижении данных о смертности от коронавируса в России. МИД России тогда потребовал их опровержения, направив письма в редакции FT и NYT.