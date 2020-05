Посольство России в США потребовало опровержения от Bloomberg

На другую публикацию Bloomberg 15 мая обратила внимание официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских» 13 мая. Автор поста в Facebооk отметила, что «заголовок жуткий». Позже его дважды отредактировали, оставив «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19». В Bloomberg корректировки объяснили изучением перевода на русский язык и большим соответствием содержанию статьи. В ее тексте приводились мнения экспертов по поводу количества смертей от COVID-19 в России. 11 мая сразу два издания — The Financial Times и New York Times — опубликовали статьи о возможном занижении данных о смертности от коронавируса в России. МИД России тогда потребовал их опровержения, направив письма в редакции FT и NYT.