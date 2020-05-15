Захарова нашла в генсеке НАТО центр дезинформации о коронавирусе в России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг задал направление начавшей дезинформационной компании против России, обвинив ее и Китай в стремлении изменить миропорядок в условиях пандемии коронавируса. Об этом написала на своей странице в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Она добавила, что кампания по дезинформации уже стартовала. Захарова обратила внимание своих читателей на публикацию на сайте агентства Bloomberg, которая, по ее словам, была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Автор поста в соцсети отметила, что «не все в порядке с миропорядком», где возможны такие заголовки. Позже заголовок был, по словам Захаровой, отредактирован и в новой версии стал таким: «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». По мнению представителя МИДа, агентство изменило его, осознав, что «заголовок жуткий». «Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — написала она в соцсети.
Обвинения в адрес России и Китая в большом количестве дезинформации генсек НАТО выдвинул в интервью газете Repubblica. Отвечая на вопрос о «пропаганде Китая и России» в связи с помощью Италии в борьбе против коронавируса, он сказал, что пропагандисты, связанные с властями двух стран, искажают факты. Это, по его мнению, может нанести ущерб демократии и «дестабилизировать миропорядок».
В публикации Bloomberg, на которую ссылается Захарова, приводятся мнения экспертов по поводу количества смертей от COVID-19 в России. «Поскольку всплеск коронавирусных инфекций в России превратил ее в глобальную эпидемическую горячую точку, уступающую только США, экспертов в области здравоохранения озадачивает одно: почему она сообщает так мало смертей?» — говорится в начале опубликованного текста. В нем приводится несколько заявлений представителей российских властей. По словам британского вирусолога Джереми Россмана, которыми завершается текст, низкая смертность от коронавирусной инфекции в отчетности российской медицины «означает, что риск смерти от COVID-19 на самом деле ниже».
Накануне МИД России подготовил письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса. 11 мая FT выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. NYT опубликовала свой текст о количестве смертей от коронавируса также 11 мая. NYT делает вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса. «Мы уверены в точности нашего материала, основанного на данных, опубликованных официальным государственным ведомством, и интервью с экспертами государственных институтов, – заявил «Ведомостям» представитель NYT. – Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются». Представитель FT не ответил на запрос «Ведомостей». Российские ласти объясняют низкую смертность от COVID-19 в России эффективностью борьбы с пандемией.