Захарова нашла в генсеке НАТО центр дезинформации о коронавирусе в России

Она добавила, что кампания по дезинформации уже стартовала. Захарова обратила внимание своих читателей на публикацию на сайте агентства Bloomberg, которая, по ее словам, была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Автор поста в соцсети отметила, что «не все в порядке с миропорядком», где возможны такие заголовки. Позже заголовок был, по словам Захаровой, отредактирован и в новой версии стал таким: «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». По мнению представителя МИДа, агентство изменило его, осознав, что «заголовок жуткий». «Другое дело. А то эксперты обиделись, видимо», — написала она в соцсети.