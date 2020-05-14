Роскомнадзор изучит статьи FT и NYT о коронавирусе на наличие фейков
Роскомнадзор изучает на предмет наличия фейковой информации статьи Financial Times и The New York Times о возможном занижении в официальной российской статистике числа смертей от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.
Публикации зарубежных изданий изучат в рамках реализации ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», уточнили в РКН. Согласно этой статье в интернете должны блокироваться ресурсы с «недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений» и угрожающей массовым нарушением общественного порядка или причинением вреда жизни и здоровью людей.
Министерство иностранных дел России ранее направило в редакции FT и NYT письма с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса. В министерство с просьбой принять меры к журналистам FT и NYT, вплоть до лишения их аккредитации, обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России.
11 мая газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. The New York Times в тот же день опубликовала статью, в которой после анализа официальных данных властей и интервью с экспертами государственных институтов сделала вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.