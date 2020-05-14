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Роскомнадзор изучит статьи FT и NYT о коронавирусе на наличие фейков

Ведомости

Роскомнадзор изучает на предмет наличия фейковой информации статьи Financial Times и The New York Times о возможном занижении в официальной российской статистике числа смертей от коронавируса, сообщила пресс-служба ведомства.

Публикации зарубежных изданий изучат в рамках реализации ст. 15.3 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», уточнили в РКН. Согласно этой статье в интернете должны блокироваться ресурсы с «недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверных сообщений» и угрожающей массовым нарушением общественного порядка или причинением вреда жизни и здоровью людей.

Министерство иностранных дел России ранее направило в редакции FT и NYT письма с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса. В министерство с просьбой принять меры к журналистам FT и NYT, вплоть до лишения их аккредитации, обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России.

Ранее по теме: МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

11 мая газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. The New York Times в тот же день опубликовала статью, в которой после анализа официальных данных властей и интервью с экспертами государственных институтов сделала вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных