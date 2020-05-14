Роскомнадзор изучит статьи FT и NYT о коронавирусе на наличие фейков

11 мая газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. The New York Times в тот же день опубликовала статью, в которой после анализа официальных данных властей и интервью с экспертами государственных институтов сделала вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.