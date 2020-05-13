МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Ранее в МИД обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России с просьбой принять меры к журналистам FT и NYT, вплоть до лишения их аккредитации. «На западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах» , – говорилось в заявлении председателя комиссии Василия Пискарева. Опубликованные в англоязычных газетах утверждения не соответствуют действительности и уже официально опровергнуты представителями российского правительства, МИД и столичным департаментом здравоохранения, отметил он. «Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения» , — заявил Пискарев. Думская комиссия также проверит статьи FT и NYT на соответствие российскому законодательству и нормам журналистской этики.