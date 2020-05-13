МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусеВ материалах изданий утверждается, что данные по смертности в России могут быть выше официальных
Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ранее в МИД обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России с просьбой принять меры к журналистам FT и NYT, вплоть до лишения их аккредитации. «На западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах», – говорилось в заявлении председателя комиссии Василия Пискарева. Опубликованные в англоязычных газетах утверждения не соответствуют действительности и уже официально опровергнуты представителями российского правительства, МИД и столичным департаментом здравоохранения, отметил он. «Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения», — заявил Пискарев. Думская комиссия также проверит статьи FT и NYT на соответствие российскому законодательству и нормам журналистской этики.
«Ведомости» обратились с запросами в New York Times и Financial Times.
11 мая базирующаяся в Лондоне газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. По подсчетам издания, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерло на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Учитывая, что по официальной статистике, в апреле в двух городах умерли 629 пациентов с коронавирусом, 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными и увеличивают число жертв COVID-19 в России на 72%, заключает газета.
New York Times опубликовала свой текст о количестве смертей от коронавируса также 11 мая. Американская газета также ссылается на данные официальной статистики о гораздо более высоком уровне смертности в Москве в апреле этого года. Издание цитирует старшего доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяну Михайлову, что «число жертв коронавируса, возможно, в три раза выше, чем официально заявляется властями». Также New York Times цитирует патологоанатома Георгия Франка, который рассказывал «Эхо Москвы», что медики могут манипулировать данными и скрывать причину смерти, но порядочные врачи так не делают. NYT делает вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.
Россия, по последним данным Университета Джона Хопкинса, занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано свыше 242 000 случаев заражения коронавирусом, больше только в США — более 1,4 млн инфицированных. При этом по числу умерших пациентов с коронавирусом Россия занимает 18 место.
Власти объясняют низкую смертность от COVID-19 в России эффективностью борьбы с пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказала, что российские показатели летальности среди больных с коронавирусом в 7,4 раза ниже, чем в среднем по миру. К этому привело снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных, быстрая госпитализация заразившихся и уменьшение темпов прироста пациентов, объяснила она.