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МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

В материалах изданий утверждается, что данные по смертности в России могут быть выше официальных
Алена Якушова Ксения Болецкая
Miguel Candela / TASS

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости». 

Ранее в МИД обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России с просьбой принять меры к журналистам FT и NYT, вплоть до лишения их аккредитации. «На западе очень много говорят о фейк-ньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах», – говорилось в заявлении председателя комиссии Василия Пискарева. Опубликованные в англоязычных газетах утверждения не соответствуют действительности и уже официально опровергнуты представителями российского правительства, МИД и столичным департаментом здравоохранения, отметил он. «Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах, и не представляющих официальную российскую точку зрения», — заявил Пискарев. Думская комиссия также проверит статьи FT и NYT на соответствие российскому законодательству и нормам журналистской этики.

«Ведомости» обратились с запросами в New York Times и Financial Times.

Ранее по теме: FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

11 мая базирующаяся в Лондоне газета Financial Times выпустила статью о том, что реальное число жертв коронавируса в России может превышать официальные данные на 70%. По подсчетам издания, в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерло на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. Учитывая, что по официальной статистике, в апреле в двух городах умерли 629 пациентов с коронавирусом, 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными и увеличивают число жертв COVID-19 в России на 72%, заключает газета.

New York Times опубликовала свой текст о количестве смертей от коронавируса также 11 мая. Американская газета также ссылается на данные официальной статистики о гораздо более высоком уровне смертности в Москве в апреле этого года. Издание цитирует старшего доцента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Татьяну Михайлову, что «число жертв коронавируса, возможно, в три раза выше, чем официально заявляется властями». Также New York Times цитирует патологоанатома Георгия Франка, который рассказывал «Эхо Москвы», что медики могут манипулировать данными и скрывать причину смерти, но порядочные врачи так не делают. NYT делает вывод, что российские власти не раскрывают реальный уровень смертности от коронавируса.

Ранее по теме: Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

Россия, по последним данным Университета Джона Хопкинса, занимает второе место в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В стране зафиксировано свыше 242 000 случаев заражения коронавирусом, больше только в США — более 1,4 млн инфицированных. При этом по числу умерших пациентов с коронавирусом Россия занимает 18 место.

Власти объясняют низкую смертность от COVID-19 в России эффективностью борьбы с пандемией. Вице-премьер Татьяна Голикова 12 мая на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказала, что российские показатели летальности среди больных с коронавирусом в 7,4 раза ниже, чем в среднем по миру. К этому привело снижение удельного веса пневмоний среди инфицированных, быстрая госпитализация заразившихся и уменьшение темпов прироста пациентов, объяснила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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