Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%
В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей. В прошлом месяце было выдано 11 846 свидетельств о смерти, хотя в марте было выдано 10 250 таких документов, а в апреле 2019 г. было зарегистрировано 10 005 смертей.
Таким образом, в апреле 2020 г. число смертей выросло на 15,6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за последний год в Москве ежемесячно фиксировали около 10 000 смертей.
При этом, если сравнивать первые четыре месяца 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года, рост смертности в Москве составляет всего 3,7%. С января по апрель текущего года в столице умерли 42 887 человек, а с января по апрель 2019 г. – 41 343 человека. Годом ранее, за первые четыре месяца 2018 г., в Москве зафиксировали 43 338 смертей. Таким образом, в текущем году наблюдается снижение на 1% числа смертей в столице в сравнении с январем – апрелем 2018 г.
В Москве к 11 мая выявлено 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96 963 болеют COVID-19 в настоящее время. Умерли в столице с начала эпидемии 1124 пациента с коронавирусом, т. е. менее 1% от общего числа заразившихся, согласно официальной статистике.
Россия по числу выявленных случаев заражения коронавирусом входит в топ-5 стран мира, при этом число летальных исходов COVID-19 в России в разы меньше, чем в других странах – лидерах по заболеваемости.