Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

Ведомости

В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей. В прошлом месяце было выдано 11 846 свидетельств о смерти, хотя в марте было выдано 10 250 таких документов, а в апреле 2019 г. было зарегистрировано 10 005 смертей.

Таким образом, в апреле 2020 г. число смертей выросло на 15,6% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем за последний год в Москве ежемесячно фиксировали около 10 000 смертей.

При этом, если сравнивать первые четыре месяца 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года, рост смертности в Москве составляет всего 3,7%. С января по апрель текущего года в столице умерли 42 887 человек, а с января по апрель 2019 г. – 41 343 человека. Годом ранее, за первые четыре месяца 2018 г., в Москве зафиксировали 43 338 смертей. Таким образом, в текущем году наблюдается снижение на 1% числа смертей в столице в сравнении с январем – апрелем 2018 г.

В Москве к 11 мая выявлено 115 909 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 96 963 болеют COVID-19 в настоящее время. Умерли в столице с начала эпидемии 1124 пациента с коронавирусом, т. е. менее 1% от общего числа заразившихся, согласно официальной статистике. 

Ранее по теме: Россия обошла Италию и Великобританию по числу заразившихся коронавирусом

Россия по числу выявленных случаев заражения коронавирусом входит в топ-5 стран мира, при этом число летальных исходов COVID-19 в России в разы меньше, чем в других странах – лидерах по заболеваемости.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных