Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

При этом, если сравнивать первые четыре месяца 2020 г. с аналогичным периодом прошлого года, рост смертности в Москве составляет всего 3,7%. С января по апрель текущего года в столице умерли 42 887 человек, а с января по апрель 2019 г. – 41 343 человека. Годом ранее, за первые четыре месяца 2018 г., в Москве зафиксировали 43 338 смертей. Таким образом, в текущем году наблюдается снижение на 1% числа смертей в столице в сравнении с январем – апрелем 2018 г.