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FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Ведомости

Реальное количество умерших в России пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%, подсчитала газета Financial Times (FT). Издание проанализировало общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге и выяснило, что в апреле в двух городах умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет. 

Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с коронавирусом. Таким образом, 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными, пишет FT. Если прибавить это к общему числу умерших пациентов с коронавирусом, которое на 11 мая, по данным оперштаба, составляет 2009 человек, получается 72%-ное увеличение числа жертв COVID-19 в России, заключает издание.

Занижение официальных данных по числу жертв коронавирусной инфекции в России может быть масштабнее, отмечает FT, так как оценка в 72% основана на данных лишь двух крупнейших городов. Только они опубликовали статистику по смертности за апрель, данные по стране ожидаются в июне. Эксперты считают число всех смертей в период эпидемии, превышающее обычный уровень смертности населения, более надежным показателем, чем официальную статистику смертности пациентов с коронавирусом, так как разные страны используют разные методы подсчета, пишет FT.

Ранее по теме: Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

На возможное занижение в Москве числа умерших пациентов с коронавирусом ранее обратили внимание российские СМИ после публикации официальных данных по количеству всех смертей в апреле. В прошлом месяце, по открытым данным столичных властей, было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных