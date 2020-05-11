FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%

Занижение официальных данных по числу жертв коронавирусной инфекции в России может быть масштабнее, отмечает FT, так как оценка в 72% основана на данных лишь двух крупнейших городов. Только они опубликовали статистику по смертности за апрель, данные по стране ожидаются в июне. Эксперты считают число всех смертей в период эпидемии, превышающее обычный уровень смертности населения, более надежным показателем, чем официальную статистику смертности пациентов с коронавирусом, так как разные страны используют разные методы подсчета, пишет FT.