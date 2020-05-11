FT: число жертв коронавируса в России может превышать данные властей на 70%
Реальное количество умерших в России пациентов с коронавирусом может быть выше официальных данных на 70%, подсчитала газета Financial Times (FT). Издание проанализировало общие данные по смертности в Москве и Санкт-Петербурге и выяснило, что в апреле в двух городах умерли на 2073 человека больше, чем в среднем за последние пять лет.
Согласно официальной статистике, в апреле в Москве и Санкт-Петербурге умерли 629 пациентов с коронавирусом. Таким образом, 1444 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» остаются неучтенными, пишет FT. Если прибавить это к общему числу умерших пациентов с коронавирусом, которое на 11 мая, по данным оперштаба, составляет 2009 человек, получается 72%-ное увеличение числа жертв COVID-19 в России, заключает издание.
Занижение официальных данных по числу жертв коронавирусной инфекции в России может быть масштабнее, отмечает FT, так как оценка в 72% основана на данных лишь двух крупнейших городов. Только они опубликовали статистику по смертности за апрель, данные по стране ожидаются в июне. Эксперты считают число всех смертей в период эпидемии, превышающее обычный уровень смертности населения, более надежным показателем, чем официальную статистику смертности пациентов с коронавирусом, так как разные страны используют разные методы подсчета, пишет FT.
На возможное занижение в Москве числа умерших пациентов с коронавирусом ранее обратили внимание российские СМИ после публикации официальных данных по количеству всех смертей в апреле. В прошлом месяце, по открытым данным столичных властей, было выдано 11 846 свидетельств о смерти, что на 15,6% больше, чем в предыдущем месяце, и на 18,4% больше, чем в апреле 2019 г.