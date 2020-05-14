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Число жертв коронавируса в мире превысило 300 000 человек

Ведомости

В мире умерли уже более 300 000 заразившихся коронавирусом, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. Общее число заболевших COVID-19 в 188 странах превышает 4,4 млн человек.

Больше всего умерших пациентов с коронавирусом — в Соединенных Штатах, где зафиксировано почти 85 000 летальных исходов COVID-19. На втором месте по летальности от коронавирусной инфекции — Великобритания, там скончались почти 33 700 инфицированных. В топ-5 стран по числу жертв коронавируса также входят Италия (31 368 смертей), Испания (27 104) и Франция (27 077), по данным на 14 мая.

Россия по летальности от коронавируса занимает 18-е место в мире, по данным Хопкинса. При этом по числу выявленных случаев заражения Россия в последние дни опередила все другие страны, кроме США, где больных с коронавирусом больше 1,4 млн. В России, по последним данным, COVID-19 обнаружен у более 252 000 жителей.

Ранее по теме: В России подтвердили более 252 000 случаев заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных