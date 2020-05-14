Число жертв коронавируса в мире превысило 300 000 человек
В мире умерли уже более 300 000 заразившихся коронавирусом, следует из данных американского Университета Джона Хопкинса. Общее число заболевших COVID-19 в 188 странах превышает 4,4 млн человек.
Больше всего умерших пациентов с коронавирусом — в Соединенных Штатах, где зафиксировано почти 85 000 летальных исходов COVID-19. На втором месте по летальности от коронавирусной инфекции — Великобритания, там скончались почти 33 700 инфицированных. В топ-5 стран по числу жертв коронавируса также входят Италия (31 368 смертей), Испания (27 104) и Франция (27 077), по данным на 14 мая.
Россия по летальности от коронавируса занимает 18-е место в мире, по данным Хопкинса. При этом по числу выявленных случаев заражения Россия в последние дни опередила все другие страны, кроме США, где больных с коронавирусом больше 1,4 млн. В России, по последним данным, COVID-19 обнаружен у более 252 000 жителей.