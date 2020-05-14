Число жертв коронавируса в мире превысило 300 000 человек

Россия по летальности от коронавируса занимает 18-е место в мире, по данным Хопкинса. При этом по числу выявленных случаев заражения Россия в последние дни опередила все другие страны, кроме США, где больных с коронавирусом больше 1,4 млн. В России, по последним данным, COVID-19 обнаружен у более 252 000 жителей.