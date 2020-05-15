Более 1300 больных с коронавирусом умерли в Москве

К 14 мая в Москве выявлено более 130 000 заразившихся коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже более 23 300 из них, по данным оперативного штаба. В России коронавирусную инфекцию нашли у более 252 000 человек, выздоровели — около 53 500 пациентов, умерли — свыше 2300 инфицированных.