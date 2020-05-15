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Более 1300 больных с коронавирусом умерли в Москве

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За последние сутки в Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 1358 человек. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом, сообщили в штабе.

К 14 мая в Москве выявлено более 130 000 заразившихся коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже более 23 300 из них, по данным оперативного штаба. В России коронавирусную инфекцию нашли у более 252 000 человек, выздоровели — около 53 500 пациентов, умерли — свыше 2300 инфицированных.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,4 млн человек, из них свыше 1,6 млн выздоровели, а число умерших превысило 300 000 человек.

В столице до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам, а с 12 мая на работе, в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски и перчатки.

Ранее по теме: Число жертв коронавируса в мире превысило 300 000 человек

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АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных