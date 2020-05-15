Более 1300 больных с коронавирусом умерли в Москве
За последние сутки в Москве умерли 68 пациентов с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 1358 человек. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом, сообщили в штабе.
К 14 мая в Москве выявлено более 130 000 заразившихся коронавирусом. Вылечились от коронавируса уже более 23 300 из них, по данным оперативного штаба. В России коронавирусную инфекцию нашли у более 252 000 человек, выздоровели — около 53 500 пациентов, умерли — свыше 2300 инфицированных.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,4 млн человек, из них свыше 1,6 млн выздоровели, а число умерших превысило 300 000 человек.
В столице до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам, а с 12 мая на работе, в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски и перчатки.