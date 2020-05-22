Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК
Сам факт подачи иска в заявлении оценивается как «потенциально опасный прецедент, который может поставить под угрозу права СМИ на свободу слова и свободу распространения информации». Союз призвал журналистов и компетентные органы «досконально разобраться в данном деле». В организации надеются, что Арбитражный суд Москвы «примет взвешенное решение» и не исключают возможности, что стороны урегулируют спор в досудебном порядке.
Иск в суд компания подала из-за заголовка статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». «Роснефть» заявила, что РБК сделал провокационное заявление и создал «впечатление мнимости ранее анонсированной сделки» о выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле. Нефтяная компания заявила, что редакция исказила суть сделки, а владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация. Ранее стало известно, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» стало владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, первым на это внимание обратил «Интерфакс». Еще до того как «Роснефть» заявила об иске против РБК, издание заменило заголовок статьи: статья РБК сейчас называется «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». Первый вариант заголовка был корректен, а заменили его не из-за неточности, а для того, чтобы отразить информацию из комментария «Роснефти» о технической роли ЧОПа в сделке, заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.
В исковом заявлении нефтяная компания оценила ущерб в 43 млрд руб. и просит взыскать эту сумму с издания. «Роснефть» обосновала сумму ущерба тем, что после публикации статьи, к закрытию торгов на бирже фактическая капитализация «Роснефти» составила 3,67 трлн руб., что на 43 млрд руб. ниже, чем если бы рост соответствовал рынку. «Мы восхищены оценкой влияния РБК на происходящее на российском и мировом рынках», – заявил гендиректор РБК Николай Молибог и добавил, что холдинг готов и дальше предоставлять взвешенную информацию. Иск «Роснефти» в семь раз превышает выручку всего холдинга РБК за прошлый год – по итогам 2019 г. выручка всей группы с учетом инфраструктурного и рекламного бизнеса составила 5,86 млрд руб.