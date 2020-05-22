Союз журналистов назвал неадекватной сумму иска «Роснефти» к РБК

Иск в суд компания подала из-за заголовка статьи «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте «Роснефти». «Роснефть» заявила, что РБК сделал провокационное заявление и создал «впечатление мнимости ранее анонсированной сделки» о выходе «Роснефти» из бизнеса в Венесуэле. Нефтяная компания заявила, что редакция исказила суть сделки, а владельцем венесуэльских активов стала Российская Федерация. Ранее стало известно, что ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань» стало владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, первым на это внимание обратил «Интерфакс». Еще до того как «Роснефть» заявила об иске против РБК, издание заменило заголовок статьи: статья РБК сейчас называется «Росзарубежнефть» получила бывший венесуэльский актив «Роснефти» через ЧОП». Первый вариант заголовка был корректен, а заменили его не из-за неточности, а для того, чтобы отразить информацию из комментария «Роснефти» о технической роли ЧОПа в сделке, заявил руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев.