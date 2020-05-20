«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». Владельцем этих активов стала Российская Федерация, напомнили в «Роснефти», отметив, что об этом говорилось в исходных документах, на которые ссылался РБК. «Тем не менее, редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ», — говорится в заявлении нефтяной компании.