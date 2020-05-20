«Роснефть» подала в суд на РБК

«Роснефть» подала в суд на РБКПоводом стала публикация о бывших венесуэльских проектах нефтяной компании
«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации из-за публикации РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”», сообщается на сайте нефтяной компании. В картотеке арбитражных дел иска пока нет.
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». Владельцем этих активов стала Российская Федерация, напомнили в «Роснефти», отметив, что об этом говорилось в исходных документах, на которые ссылался РБК. «Тем не менее, редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ», — говорится в заявлении нефтяной компании.
В «Роснефти» добавили, что редакция РБК отказалась опровергнуть «свою провокационную информацию» и извиниться за распространение информации, «дезориентирующей рынок и наносящей существенный материальный ущерб компании».
«РБК еще не получил иск "Роснефти". Мы готовы отстаивать свою правоту», — заявила «Ведомостям» представитель холдинга Камила Маликова.
Ранее стало известно, что владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, 13 мая стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», по данным ЕГРЮЛ. Это охранное предприятие в конце апреля перешло в собственность государственной «Росзарубежнефти». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».
О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но сама эта компания не называлась.