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«Роснефть» подала в суд на РБК

Поводом стала публикация о бывших венесуэльских проектах нефтяной компании
Алена Якушова
Евгений Разумный / Ведомости

«Роснефть» подала иск о защите деловой репутации из-за публикации РБК «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте “Роснефти”», сообщается на сайте нефтяной компании. В картотеке арбитражных дел иска пока нет.

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти». Владельцем этих активов стала Российская Федерация, напомнили в «Роснефти», отметив, что об этом говорилось в исходных документах, на которые ссылался РБК. «Тем не менее, редакция РБК использовала провокационное заявление, создав впечатление мнимости ранее анонсированной сделки о полном выходе "Роснефти" из бизнеса в Венесуэле, спровоцировав волну дезинформации в печатных и электронных СМИ», — говорится в заявлении нефтяной компании.

В «Роснефти» добавили, что редакция РБК отказалась опровергнуть «свою провокационную информацию» и извиниться за распространение информации, «дезориентирующей рынок и наносящей существенный материальный ущерб компании». 

Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получило ЧОП из Рязани

С конца апреля он принадлежит государственной «Росзарубежнефти»

«РБК еще не получил иск "Роснефти". Мы готовы отстаивать свою правоту», — заявила «Ведомостям» представитель холдинга Камила Маликова.

В настоящее время статья, о которой идет речь в заявлении «Роснефти», опубликована на сайте РБК с заголовком «Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП».

Ранее стало известно, что владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, 13 мая стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», по данным ЕГРЮЛ. Это охранное предприятие в конце апреля перешло в собственность государственной «Росзарубежнефти». Первым на это внимание обратил «Интерфакс».

О прекращении деятельности в Венесуэле «Роснефть» объявила 28 марта. Сообщалось, что все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но сама эта компания не называлась. 

Ранее по теме: Государство формально может потерять контрольный пакет в «Роснефти»
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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