Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получил ЧОП из Рязани

«РН-Охрана-Рязань» в прошлом входила в ТНК, которую «Роснефть" купила в 2013 г. Уставный капитал компании до последнего времени составлял 250 000 руб., но 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд руб. Такой же уставный капитал у "Росзарубежнефти", которая была зарегистрирована в Москве 28 марта – в день, когда правительство России объявило о приобретении у "Роснефти" венесуэльских активов. Гендиректором "Росзарубежнефти" был указан Николай Александрович Рыбчук – полный тезка бывшего военного атташе России и представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе.