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Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получил ЧОП из Рязани

С конца апреля он принадлежит государственной «Росзарубежнефти»
Дарья Коржова
Андрей Гордеев / Ведомости

Владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, 13 мая стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратил внимание «Интерфакс». В конце апреля это охранное предприятие перешло в собственность государственной «Росзарубежнефти».

«РН-Охрана-Рязань» в прошлом входила в ТНК, которую «Роснефть" купила в 2013 г. Уставный капитал компании до последнего времени составлял 250 000 руб., но 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд руб. Такой же уставный капитал у "Росзарубежнефти", которая была зарегистрирована в Москве 28 марта – в день, когда правительство России объявило о приобретении у "Роснефти" венесуэльских активов. Гендиректором "Росзарубежнефти" был указан Николай Александрович Рыбчук – полный тезка бывшего военного атташе России и представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе.

«Роснефть» владела 80% в ННК, остальные 20% остаются у «Газпром нефти». Консорциум является партнером венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA по разработке месторождения нефти в бассейне реки Ориноко.

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«Роснефть» 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Сообщалось,что все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но сама эта компания не называлась. В соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле должны быть проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции – прекращены, сообщала компания.

«Роснефть» взамен по условиям сделки должна была получить на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта, накануне подписания договора, стоил 308 млрд руб.

Решение уйти из Венесуэлы «Роснефть» объяснила желанием выйти из-под американских санкций и заботой о своих акционерах. США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро. Причиной стала торговля венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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