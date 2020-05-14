Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получил ЧОП из Рязани

Долю «Роснефти» в консорциуме с активом в Венесуэле получил ЧОП из РязаниС конца апреля он принадлежит государственной «Росзарубежнефти»
Владельцем 80% Национального нефтяного консорциума (ННК), через который «Роснефти» принадлежал крупный добывающий актив в Венесуэле, 13 мая стало ООО «ЧОП «РН-Охрана-Рязань», следует из данных ЕГРЮЛ. На это обратил внимание «Интерфакс». В конце апреля это охранное предприятие перешло в собственность государственной «Росзарубежнефти».
«РН-Охрана-Рязань» в прошлом входила в ТНК, которую «Роснефть" купила в 2013 г. Уставный капитал компании до последнего времени составлял 250 000 руб., но 1 мая, параллельно со сменой собственника, он был увеличен сразу до 322,75 млрд руб. Такой же уставный капитал у "Росзарубежнефти", которая была зарегистрирована в Москве 28 марта – в день, когда правительство России объявило о приобретении у "Роснефти" венесуэльских активов. Гендиректором "Росзарубежнефти" был указан Николай Александрович Рыбчук – полный тезка бывшего военного атташе России и представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству в Анголе.
«Роснефть» 28 марта объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Сообщалось,что все активы в этой стране проданы компании, на 100% принадлежащей правительству России, но сама эта компания не называлась. В соответствии с соглашением все активы «Роснефти» в Венесуэле должны быть проданы, закрыты или ликвидированы, а торговые операции – прекращены, сообщала компания.
«Роснефть» взамен по условиям сделки должна была получить на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта, накануне подписания договора, стоил 308 млрд руб.
Решение уйти из Венесуэлы «Роснефть» объяснила желанием выйти из-под американских санкций и заботой о своих акционерах. США ввели санкции против двух «дочек» «Роснефти» – TNK Trading International S.A. и Rosneft Trading, а также против президента последней Дидье Касимиро. Причиной стала торговля венесуэльской нефтью. Минфин США предписывал контрагентам до 20 мая прекратить сотрудничество с «дочками» «Роснефти», а также заблокировал их имущество.