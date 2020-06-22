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«Яндекс» отказался от публикации рейтингов популярных сайтов

Ведомости

Сервис «Яндекс.Радар» со 2 июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК. На других инструментах аналитики это никак не скажется, для рекламодателей и партнеров все аналитические инструменты останутся доступными, заверил издание представитель компании.

Решение отказаться от подсчета аудитории внешних проектов «Яндекс» объяснил последствиями пандемии коронавируса. «Мы решили отказаться от развития ряда неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку», ‒ пояснила пресс-служба.

«Яндекс.Радар» был запущен в 2018 г. как первый рейтинг рунета, который отражает данные по аудитории наиболее посещаемых ресурсов. В рейтинге учитывались 10 000 сайтов.

Ранее по теме: «Яндекс» запустил рейтинг самых популярных сайтов
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных