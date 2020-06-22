«Яндекс» отказался от публикации рейтингов популярных сайтов

Сервис «Яндекс.Радар» со 2 июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК. На других инструментах аналитики это никак не скажется, для рекламодателей и партнеров все аналитические инструменты останутся доступными, заверил издание представитель компании.