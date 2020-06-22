«Яндекс» отказался от публикации рейтингов популярных сайтов
Сервис «Яндекс.Радар» со 2 июля перестанет публиковать рейтинги самых популярных сайтов, аудиторные данные будут показываться только для сайтов экосистемы «Яндекса», сообщает РБК. На других инструментах аналитики это никак не скажется, для рекламодателей и партнеров все аналитические инструменты останутся доступными, заверил издание представитель компании.
Решение отказаться от подсчета аудитории внешних проектов «Яндекс» объяснил последствиями пандемии коронавируса. «Мы решили отказаться от развития ряда неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку», ‒ пояснила пресс-служба.