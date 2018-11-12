Технологии / Медиа

«Яндекс» запустил рейтинг самых популярных сайтов

Сервис считает аудиторию и на десктопе, и в мобильных версиях
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Сервис «Яндекс.Радар» начал публиковать рейтинг самых популярных сайтов, сообщил «Яндекс». Компания утверждает, что это первый рейтинг рунета, который отражает данные по аудитории наиболее посещаемых ресурсов. В рейтинге будут учтены 10 000 сайтов.

Измеряет аудиторию сайтов «Яндекс», используя обезличенные данные своих сервисов: «Яндекс.Браузера», «Элементов Яндекса», «Метрики» и т. д. Доля «Яндекс.Браузера» в России составляет 25%, по данным самого «Яндекса».

Алгоритм определяет диапазон интернет-проектов, т. е. аудиторию сайта на десктопе и на мобильных приложениях. Помимо средних показателей посещаемости будут указываться максимальная и минимальная посещаемость, а также доля аудитории в приложениях и среднее время, которое пользователь проводит на сайте

«Интернет-проекты можно фильтровать по типу и тематике – например, чтобы посмотреть список самых популярных у россиян магазинов или новостных сайтов. Для каждой площадки «Радар» показывает две оценки аудитории – традиционную и полученную методом «кросс-девайс». Рейтинг автоматически формируется на основе второго метода: он гораздо точнее определяет реальный размер аудитории благодаря технологии, которая «узнает» пользователя в разных браузерах и на разных устройствах. При традиционном способе подсчета человек, открывавший сайт в двух разных браузерах, учитывается дважды», – объясняет «Яндекс».

Для Mail.ru, «В контакте», «Одноклассников» , Facebook, Instagram, Google и YouTube интернет-компания указала не диапазон, а наиболее вероятное значение посещаемости, так как по ним достаточно данных для наиболее точного подсчета, говорится в сообщении «Яндекса». «В контакте», «Одноклассники», YouTube и Instagram в рейтинге указаны отдельно от интернет-компаний, которым принадлежат, – Mail.ru, Google и Facebook соответственно. Домены этих проектов отличаются от доменов компаний-владельцев. По тому же принципу в посещаемости портала Yandex.ru не учитываются сайты Auto.ru, Kinopoisk.ru и Edadeal.ru.

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