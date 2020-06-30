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Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи

Ведомости

Издание Vademecum подало иск в Тверской суд Москвы, ответчиками выступают Роскомнадзор и Генпрокуратура, рассказал «МБХ медиа» юрист Александр Попелюк. В иске издание требует признать действия Роскомнадзора и соответствующее требование Генпрокуратуры о блокировке одной из статей незаконными.

«Несмотря на то, что подобный опыт уже был (в практике оспаривались требования Генпрокуратуры), тем не менее требования, направленные против публикаций, касающихся достоверности или недостоверности, таких споров не было. Что касается перспектив, мы полагаем, что они есть», ‒ уточнил Попелюк.

В середине мая юридическая компания Lidings, представляющая интересы Vademecum, направила в Генпрокуратуру досудебное предложение об отмене требования заблокировать статью, посвященную особенностям оплаты лечения острой пневмонии и новой коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях Москвы.

Роскомнадзор 28 апреля заблокировал на Vademecum статью, вышедшую под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Главный редактор издания Дмитрий Кряжев говорил «Ведомостям», что считает оскорбительным применение к работе издания слова «фейк». При этом, по его словам, Vademecum готов удалить статью во избежание блокировки.

В свою очередь столичный департамент здравоохранения опровергал информацию о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Ранее некоторые СМИ и сайты перепечатали статью Vademecum с подобными заголовками, однако в первоисточнике об этом не говорится.

Ранее по теме: Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных