Vademecum подало в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи

«Несмотря на то, что подобный опыт уже был (в практике оспаривались требования Генпрокуратуры), тем не менее требования, направленные против публикаций, касающихся достоверности или недостоверности, таких споров не было. Что касается перспектив, мы полагаем, что они есть», ‒ уточнил Попелюк.