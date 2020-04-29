Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи
Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба. Сайт Vademecum открывается, публикация об оплате лечения пациентов с коронавирусом удалена, убедились «Ведомости».
Медицинский сайт Vademecum был заблокирован 28 апреля. Причиной стала статья «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Статья была написана по ответам на запросы в медицинские учреждения и страховые медицинские организации города. Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев заявлял «Ведомостям», что считает оскорбительным применение к работе издания слова «фейк», но готов удалить статью, чтобы избежать блокировки.
Ранее департамент здравоохранения Москвы опровергал «сообщения СМИ» о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Некоторые СМИ и сайты перепечатали заметку Vademecum с подобными заголовками, однако в статье-первоисточнике таких утверждений не было. Московский фонд обязательного медицинского страхования не ответил по существу на вопрос «Ведомостей» об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы без бригады скорой медицинской помощи.