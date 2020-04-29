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Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Ведомости

Роскомкомнадзор возобновил доступ к сайту Vademecum после того, как редакция удалила публикацию, признанную Генпрокуратурой недостоверной, сообщила служба. Сайт Vademecum открывается, публикация об оплате лечения пациентов с коронавирусом удалена, убедились «Ведомости».

Медицинский сайт Vademecum был заблокирован 28 апреля. Причиной стала статья «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой». Статья была написана по ответам на запросы в медицинские учреждения и страховые медицинские организации города. Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев заявлял «Ведомостям», что считает оскорбительным применение к работе издания слова «фейк», но готов удалить статью, чтобы избежать блокировки.

Ранее департамент здравоохранения Москвы опровергал «сообщения СМИ» о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Некоторые СМИ и сайты перепечатали заметку Vademecum с подобными заголовками, однако в статье-первоисточнике таких утверждений не было. Московский фонд обязательного медицинского страхования не ответил по существу на вопрос «Ведомостей» об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы без бригады скорой медицинской помощи.

Ранее по теме: Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных