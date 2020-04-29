Роскомнадзор разблокировал Vademecum после удаления спорной статьи

Ранее департамент здравоохранения Москвы опровергал «сообщения СМИ» о том, что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по «скорой». Некоторые СМИ и сайты перепечатали заметку Vademecum с подобными заголовками, однако в статье-первоисточнике таких утверждений не было. Московский фонд обязательного медицинского страхования не ответил по существу на вопрос «Ведомостей» об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы без бригады скорой медицинской помощи.