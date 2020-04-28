Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Ранее департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением «сообщений СМИ», что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой». Но Vademecum не утверждал, что пациентам, поступившим не на скорой необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, убедились «Ведомости». Но некоторые СМИ и сайты перепечатали информацию Vademecum под заголовками «В Москве отказались бесплатно лечить от коронавируса тех, кто пришел сам», «Самостоятельно приехавших в больницы Москвы с COVID-19 не будут лечить бесплатно», «Коронавирус: лечится бесплатно будут не все», также убедились «Ведомости».