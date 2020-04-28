Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт Vademecum

Роскомнадзор заблокировал медицинский сайт VademecumРанее Генпрокуратура обвинила СМИ в распространении фейка о коронавирусе
Роскомнадзор ограничил доступ в России к медицинскому изданию Vademecum, следует из реестра запрещенных сайтов этого ведомства. Провайдеры заблокировали сайт, убедились «Ведомости». Ранее Генеральная прокуратура сочла недостоверной публикацию Vademecum об оплате медицинской помощи больными коронавирусной инфекцией. Роскомнадзор в исполнение предписания прокуратуры потребовал от редакции удалить публикацию. По закону, у Vademecum были 24 часа на удаление спорной статьи, в противном случае доступ к сайту блокировался.
Главный редактор Vademecum Дмитрий Кряжев подтвердил «Ведомостям», что доступ к сайту был ограничен примерно в 19:45 мск 28 апреля. Роскомнадзор не предоставил изданию положенных 24 часов на удаление текста, указал он: предписание Роскомнадзора поступило на почту Vademecum в 13:15 мск. Кряжев передал «Ведомостям» скриншот полученного предписания Роскомнадзора, где указано время доставки письма. В письме не было указано время, до которого редакция должна была удалить текст.
Vademecum считает требование Генеральной прокуратуры и Роскомнадзора незаконными, но готов был убрать публикацию с сайта, чтобы избежать блокировки, говорит Кряжев: «И мы намерены в дальнейшем защищать репутацию издания. Я считаю оскорбительным применение к нашей работе слова фейк. Мы готовы доказать достоверность нашей информации».
Представитель Роскомнадзора пообещал предоставить комментарий «Ведомостям» 29 апреля.
Как указано в сообщении прокуратуры, на сайте одного из интернет-изданий опубликована статья под заголовком «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой».
По данным автора, указанный фонд направил в ряд медучреждений и страховых медицинских организаций города информацию о том, что медицинские услуги с кодами: «короновирусная инфекция типа 2019-nCov», «острая очаговая пневмония неосложненная», «дыхательная недостаточность 1–2 степени с тяжелым течением» оплачиваются только в случае доставки пациентов бригадами скорой и неотложной медицинской помощи, пишет прокуратура.
Vademecum опубликовал заметку под названием «Московский городской фонд ОМС отказался платить за лечение пациентов с COVID-19, госпитализированных не по «скорой» 23 апреля. Позднее информацию издания опроверг департамент здравоохранения Москвы, писал РБК.
Редакция Vademecum в ответ на требование Генпрокуратуры опубликовала открытое письмо, в котором заявила, что расценивает закрытие доступа к публикации как проявление «жесткой цензуры со стороны органов власти», а заявление чиновников о том, что представленная информация является заведомо ложной и призывает к экстремизму, – как прямое оскорбление коллектива издания. Поступившие в редакцию уведомление об ограничении доступа к материалу грубо нарушает Конституцию и закон «О средствах массовой информации», говорится в письме.
Ранее департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением «сообщений СМИ», что «пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по скорой». Но Vademecum не утверждал, что пациентам, поступившим не на скорой необходимо будет оплатить лечение самостоятельно, убедились «Ведомости». Но некоторые СМИ и сайты перепечатали информацию Vademecum под заголовками «В Москве отказались бесплатно лечить от коронавируса тех, кто пришел сам», «Самостоятельно приехавших в больницы Москвы с COVID-19 не будут лечить бесплатно», «Коронавирус: лечится бесплатно будут не все», также убедились «Ведомости».
В ответ на запрос «Ведомостей» представитель Московского фонда обязательного медицинского страхования прислал ссылку на сообщение фонда от 23 апреля. Там указано, что при наличии патологических изменений в организме вызывается бригада скорой медицинской помощи для эвакуации пациента. Также в сообщении фонд призывает граждан соблюдать самоизоляцию и не обращаться самостоятельно в стационары во избежание перегрузки системы здравоохранения города. На конкретный вопрос об оплате лечения пациентам, которые поступили в больницы не на скорой, представитель фонда «Ведомостям» не ответил.