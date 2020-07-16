Бекмамбетов займется производством screenlife-контента с Celebro Media
Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова договорилась с международной сетью телестудий Celebro Media Павла Морозова об обмене активами. Бекмамбетов планируется наладить на телестудиях производство screenlife-кинопроектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обе стороны предстоящего обмена, в том числе — основателя Celebro Media Павла Морозова.
Как сообщил Морозов изданию, порядок обмена и размер долей будет определен после проведения due dilligence. По его словам, это «сравнительно небольшие доли». Celebro Media основана Павлом Морозовым в 2014 г. Она управляет комплексами телестудий в Лондоне, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Они предназначены для телешоу, трансляций и быстрых съемок актуальных событий для продажи медиа. Сеть работает с Peloton, CNN, Associated Press, BBC и др. В 2020 г. Celebro Media договорилась о партнерстве с провайдером офисных площадей Regus об открытии до 80 студий по всему миру. Павел Морозов сообщил газете, что прогнозирует выручку группы в этом году на уровне £6 млн при прибыли около £1 млн и ожидает как минимум удвоения выручки к концу 2021 г.
В июне кинокомпания Universal Pictures заключила с Бекмамбетовым контракт на выпуск пяти фильмов в формате screenlife («экранная жизнь»; фильмы, действие которых разворачивается на экране компьютера или телефона). Среди находящихся в производстве лент продолжение фильма «Поиск» и фильм, основанный на пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Первый фильм Бекмамбетова в формате screenlife, «Убрать из друзей», вышел в 2015 г. при участии Universal, его кассовые сборы составили около $65 млн при бюджете в $1 млн. В 2019 г. Bazelevs при поддержке Microsoft запустила платформу screenlifer.com, посвященную формату «экранного кино». Другой screenlife-фильм «Профиль» собрал $75 млн при сопоставимом с первым проектом бюджете, а часть «Профиля» снималась в студии Celebro Media в Лондоне с актрисой, исполняющей главную роль, при этом режиссер находился в Лос-Анджелесе, а исполнитель мужской роли — на Кипре.
Всего в производстве Bazelevs сейчас около 50 проектов, действие которых разворачивается на экранах устройств, рассказали в компании. Сделка с Celebro Media открывает возможности для дистанционных съемок и производства screenlife-контента в любой точке мира, отметил представитель Bazelevs. По его словам, с учетом недавней сделки партнера с Regus Celebro Media нарастила производственные площади и их нужно загружать. Стороны также изучают возможности совместного производства и дистрибуции контента, в том числе для российских и международных онлайн-платформ. По словам аналитика «Кинобизнеса сегодня» Станислава Демиденко, screenlife-формат востребован онлайн-кинотеатрами. Продюсер и соучредитель компании Fetisoff Illusion Rudovskiy Stories Дмитрий Рудовский отметил, что альянс с техническим партнером имеет смысл: студия входит в производство, заполняя комплекс, а кинокомпания не тратится на аренду.