Бекмамбетов займется производством screenlife-контента с Celebro Media

Как сообщил Морозов изданию, порядок обмена и размер долей будет определен после проведения due dilligence. По его словам, это «сравнительно небольшие доли». Celebro Media основана Павлом Морозовым в 2014 г. Она управляет комплексами телестудий в Лондоне, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Они предназначены для телешоу, трансляций и быстрых съемок актуальных событий для продажи медиа. Сеть работает с Peloton, CNN, Associated Press, BBC и др. В 2020 г. Celebro Media договорилась о партнерстве с провайдером офисных площадей Regus об открытии до 80 студий по всему миру. Павел Морозов сообщил газете, что прогнозирует выручку группы в этом году на уровне £6 млн при прибыли около £1 млн и ожидает как минимум удвоения выручки к концу 2021 г.