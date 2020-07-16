Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Бекмамбетов займется производством screenlife-контента с Celebro Media

Ведомости

Кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова договорилась с международной сетью телестудий Celebro Media Павла Морозова об обмене активами. Бекмамбетов планируется наладить на телестудиях производство screenlife-кинопроектов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на обе стороны предстоящего обмена, в том числе — основателя Celebro Media Павла Морозова.

Как сообщил Морозов изданию, порядок обмена и размер долей будет определен после проведения due dilligence. По его словам, это «сравнительно небольшие доли». Celebro Media основана Павлом Морозовым в 2014 г. Она управляет комплексами телестудий в Лондоне, Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Они предназначены для телешоу, трансляций и быстрых съемок актуальных событий для продажи медиа. Сеть работает с Peloton, CNN, Associated Press, BBC и др. В 2020 г. Celebro Media договорилась о партнерстве с провайдером офисных площадей Regus об открытии до 80 студий по всему миру. Павел Морозов сообщил газете, что прогнозирует выручку группы в этом году на уровне £6 млн при прибыли около £1 млн и ожидает как минимум удвоения выручки к концу 2021 г.

В июне кинокомпания Universal Pictures заключила с Бекмамбетовым контракт на выпуск пяти фильмов в формате screenlife («экранная жизнь»; фильмы, действие которых разворачивается на экране компьютера или телефона). Среди находящихся в производстве лент продолжение фильма «Поиск» и фильм, основанный на пьесе Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Первый фильм Бекмамбетова в формате screenlife, «Убрать из друзей», вышел в 2015 г. при участии Universal, его кассовые сборы составили около $65 млн при бюджете в $1 млн. В 2019 г. Bazelevs при поддержке Microsoft запустила платформу screenlifer.com, посвященную формату «экранного кино». Другой screenlife-фильм «Профиль» собрал $75 млн при сопоставимом с первым проектом бюджете, а часть «Профиля» снималась в студии Celebro Media в Лондоне с актрисой, исполняющей главную роль, при этом режиссер находился в Лос-Анджелесе, а исполнитель мужской роли — на Кипре.

Кинокомпания Бекмамбетова будет развивать с Microsoft новые форматы видео

Bazelevs планирует использовать облачные технологии на screenlife-платформе

Всего в производстве Bazelevs сейчас около 50 проектов, действие которых разворачивается на экранах устройств, рассказали в компании. Сделка с Celebro Media открывает возможности для дистанционных съемок и производства screenlife-контента в любой точке мира, отметил представитель Bazelevs. По его словам, с учетом недавней сделки партнера с Regus Celebro Media нарастила производственные площади и их нужно загружать. Стороны также изучают возможности совместного производства и дистрибуции контента, в том числе для российских и международных онлайн-платформ. По словам аналитика «Кинобизнеса сегодня» Станислава Демиденко, screenlife-формат востребован онлайн-кинотеатрами. Продюсер и соучредитель компании Fetisoff Illusion Rudovskiy Stories Дмитрий Рудовский отметил, что альянс с техническим партнером имеет смысл: студия входит в производство, заполняя комплекс, а кинокомпания не тратится на аренду.

Ранее по теме: Universal и Бекмамбетов заключили контракт на выпуск пяти фильмов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных