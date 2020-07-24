Голливуд готовится к премьерным показам блокбастеров вне Америки

В киноиндустрии ожидают, что после эпидемии COVID-19 большие блокбастеры все-таки вернутся в кинотеатры, а среднебюджетные фильмы, вероятно, перейдут на потоковое вещание. Фильм с бюджетом выше $100-150 млн нуждается в прокате в кинотеатрах, отметил исполнительный директор крупной киногруппы. В качестве примеров успешных кинотеатральных премьер собеседники газеты назвали корейский фильма Peninsula (дебютировал в Южной Корее 15 июля и собрал в прокате более $20 млн) и показ оскароносных «Маленьких женщин» в Дании, после отмены карантина и через полгода после мировой премьеры. По словам Тима Ричардса, все это показывает «невероятный сдерживаемый спрос» на новые фильмы. Он добавил, что надеется на то, что студии пойдут на разные даты выпуска картин в разных странах и разных штатах США. «Это имеет большой смысл для студий, чтобы получить свои фильмы на наших экранах,» — сказал он. Исполнительный директор Cineworld, второго по величине американского оператора кинопроката, Муки Грейдингер считает, что «мир снова станет нормальным местом». «Займет ли это еще две или три недели, это действительно не так важно», — добавил он.