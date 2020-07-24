Голливуд готовится к премьерным показам блокбастеров вне Америки
Голливуд готовится к временному отказу от стратегии одновременных глобальных премьерных показов блокбастеров из-за сложной эпидситуации в Соединенных Штатах. Крупные киностудии Disney и Warner Bros намерены начать показы своих картин «Мулан» и «Тенет» в странах, где уже заработали кинотеатры, а не в США, сообщает The Financial Times со ссылкой на собеседников в киноиндустрии.
Фильм «Тенет» (триллер Кристофера Нолана с бюджетом $200 млн) кинокомпании Warner Bros должен был стать первым крупным фильмом в американском прокате после отмены локдауна. Но, по словам источников газеты, после неоднократного переноса начала проката компания взяла на себя обязательства в конце августа выпустить фильм на экранах тех стран, кинотеатры которых будут готовы принимать зрителей в залах. Disney в четверг, 23 июля перенесла дату выхода фильма «Мулан», который был запланирован на 21 августа (первоначальная дата релиза — 27 марта). При этом компания заявила, что «приостановила» свои планы для изучения эффективных способов «донести этот фильм до аудитории по всему миру». Таким образом, две кинокомпания намерены использовать новые подходы к показам фильмов в других странах, отмечает издание. В июне Warner Bros планировала выпустить триллер Кристофера Нолана «Тенет» 17 июля, а Walt Disney – представить боевик «Мулан» 24 июля.
Лидеры киноиндустрии считают, что возможный выход двух крупнейших кинофильмов лета впервые в кинотеатрах за пределами Америки — это пересмотр почти десятилетней стратегии на одновременных показах по всему миру, на котором настаивали сами киностудии. «В студиях произошли изменения в мышлении», — сказал исполнительный директор киногруппы Imax Рич Гельфонд, исполнительный директор киногруппы Imax. Он добавил, что месяц назад «они бы сказали, что если Калифорния и Нью-Йорк не будут открыты, то не будет выпусков блокбастеров». По его словам, многие студии теперь «сделают все возможное и откроются там, где смогут». Исполнительный директор Vue International (международная сеть кинотеатров Vue) Тим Ричардс отметил, что за рубежом «есть аудитория, отчаянно желающая посмотреть фильмы», и поэтому компании пойдут на международный рынок со своими премьерами. До перехода в цифровой формат (середина 2000-х) Голливуд обычно выпускал большие фильмы в США раньше, чем остальной мир. Студии перешли на единую глобальную дату выпуска, чтобы уменьшить опасность пиратства и максимизировать маркетинговое воздействие.
В киноиндустрии ожидают, что после эпидемии COVID-19 большие блокбастеры все-таки вернутся в кинотеатры, а среднебюджетные фильмы, вероятно, перейдут на потоковое вещание. Фильм с бюджетом выше $100-150 млн нуждается в прокате в кинотеатрах, отметил исполнительный директор крупной киногруппы. В качестве примеров успешных кинотеатральных премьер собеседники газеты назвали корейский фильма Peninsula (дебютировал в Южной Корее 15 июля и собрал в прокате более $20 млн) и показ оскароносных «Маленьких женщин» в Дании, после отмены карантина и через полгода после мировой премьеры. По словам Тима Ричардса, все это показывает «невероятный сдерживаемый спрос» на новые фильмы. Он добавил, что надеется на то, что студии пойдут на разные даты выпуска картин в разных странах и разных штатах США. «Это имеет большой смысл для студий, чтобы получить свои фильмы на наших экранах,» — сказал он. Исполнительный директор Cineworld, второго по величине американского оператора кинопроката, Муки Грейдингер считает, что «мир снова станет нормальным местом». «Займет ли это еще две или три недели, это действительно не так важно», — добавил он.