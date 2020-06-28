Открытие экономики спровоцировало рост числа заболеваний COVID-19

На прошлой неделе Apple закрыла семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, – всего через несколько дней после закрытия магазинов еще в четырех штатах. Техас и Флорида, которые ввели карантинный режим одними из последних в США и одними из первых начали из него выходить, становятся новым очагом эпидемии. На них, а также на Калифорнию и Аризону приходится почти половина новых случаев заражения в США.