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Открытие экономики спровоцировало рост числа заболеваний COVID-19

Бизнес и политики пересматривают планы по возобновлению работы
Михаил Оверченко
Над экономикой США вновь нависла угроза «закрытия» /Reuters

На прошлой неделе Apple закрыла семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, – всего через несколько дней после закрытия магазинов еще в четырех штатах. Техас и Флорида, которые ввели карантинный режим одними из последних в США и одними из первых начали из него выходить, становятся новым очагом эпидемии. На них, а также на Калифорнию и Аризону приходится почти половина новых случаев заражения в США.

Число заразившихся снижалось с 24 апреля (36 291 случай), но с середины июня стало быстро расти, достигнув в пятницу нового рекорда – 45 255, по данным Университета Джонса Хопкинса. Поэтому в Техасе власти закрыли все бары (а мэр Хьюстона снова издал указ об изоляции), во Флориде – ограничили их работу, в Сан-Франциско отложено запланированное на понедельник открытие парикмахерских и уличных веранд баров. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отложил открытие торговых центров, кинотеатров и фитнес-клубов, запланированное на пятницу в ряде округов. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для приезжающих из некоторых штатов, включая Флориду, Техас и Аризону.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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