Открытие экономики спровоцировало рост числа заболеваний COVID-19

Открытие экономики спровоцировало рост числа заболеваний COVID-19Бизнес и политики пересматривают планы по возобновлению работы
На прошлой неделе Apple закрыла семь магазинов в Хьюстоне, штат Техас, – всего через несколько дней после закрытия магазинов еще в четырех штатах. Техас и Флорида, которые ввели карантинный режим одними из последних в США и одними из первых начали из него выходить, становятся новым очагом эпидемии. На них, а также на Калифорнию и Аризону приходится почти половина новых случаев заражения в США.
Число заразившихся снижалось с 24 апреля (36 291 случай), но с середины июня стало быстро расти, достигнув в пятницу нового рекорда – 45 255, по данным Университета Джонса Хопкинса. Поэтому в Техасе власти закрыли все бары (а мэр Хьюстона снова издал указ об изоляции), во Флориде – ограничили их работу, в Сан-Франциско отложено запланированное на понедельник открытие парикмахерских и уличных веранд баров. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отложил открытие торговых центров, кинотеатров и фитнес-клубов, запланированное на пятницу в ряде округов. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели карантин для приезжающих из некоторых штатов, включая Флориду, Техас и Аризону.