Ралли на сырьевом рынке свидетельствует об оживлении экономики

Ралли на сырьевом рынке свидетельствует об оживлении экономикиДеловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось
О восстановлении экономики свидетельствуют многие данные. Например, в США в мае неожиданно снизилась безработица, а розничные продажи выросли на рекордные 17,7%. В Китае уже три месяца подряд растет деловая активность в производственном секторе. Восстановление работы бизнеса – основная тема в еврозоне. Опубликованные во вторник данные индекса PMI подтверждают, что пока все выглядит как классическое V-образное восстановление, отметил Карстен Бржески, главный экономист ING: после того как экономика остановилась во время полного карантина, длившегося более месяца, постепенное снятие ограничительных мер в последние два месяца привело к резкому возобновлению деловой активности. Правда, композитный индекс PMI в еврозоне, составивший в июне 47,3 пункта, все еще говорит о сокращении, так как находится ниже уровня в 50 пунктов, но уже не на таком катастрофическом, как в мае (30,5) и апреле (рекордный минимум в 13,5 пункта).
Ситуация в производственном секторе тоже улучшается: там PMI вырос с 33,4 пункта в апреле до 39,4 в мае и 46,9 в июне (аналитики ожидали 44,5 пункта). При этом, например, во Франции индекс превысил отметку в 50 пунктов, что говорит о переходе к росту деловой активности. Используемые в промышленности металлы, в частности олово и никель, сильно подешевевшие в I квартале, с начала апреля подорожали более чем на 15%. За этот же период цена меди, которая обычно считается барометром производственной активности, выросла на 23%.