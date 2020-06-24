Ралли на сырьевом рынке свидетельствует об оживлении экономики

О восстановлении экономики свидетельствуют многие данные. Например, в США в мае неожиданно снизилась безработица, а розничные продажи выросли на рекордные 17,7%. В Китае уже три месяца подряд растет деловая активность в производственном секторе. Восстановление работы бизнеса – основная тема в еврозоне. Опубликованные во вторник данные индекса PMI подтверждают, что пока все выглядит как классическое V-образное восстановление, отметил Карстен Бржески, главный экономист ING: после того как экономика остановилась во время полного карантина, длившегося более месяца, постепенное снятие ограничительных мер в последние два месяца привело к резкому возобновлению деловой активности. Правда, композитный индекс PMI в еврозоне, составивший в июне 47,3 пункта, все еще говорит о сокращении, так как находится ниже уровня в 50 пунктов, но уже не на таком катастрофическом, как в мае (30,5) и апреле (рекордный минимум в 13,5 пункта).