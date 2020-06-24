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Ралли на сырьевом рынке свидетельствует об оживлении экономики

Деловая активность восстанавливается быстрее, чем ожидалось
Михаил Оверченко Алексей Невельский
Андрей Гордеев / Ведомости

О восстановлении экономики свидетельствуют многие данные. Например, в США в мае неожиданно снизилась безработица, а розничные продажи выросли на рекордные 17,7%. В Китае уже три месяца подряд растет деловая активность в производственном секторе. Восстановление работы бизнеса – основная тема в еврозоне. Опубликованные во вторник данные индекса PMI подтверждают, что пока все выглядит как классическое V-образное восстановление, отметил Карстен Бржески, главный экономист ING: после того как экономика остановилась во время полного карантина, длившегося более месяца, постепенное снятие ограничительных мер в последние два месяца привело к резкому возобновлению деловой активности. Правда, композитный индекс PMI в еврозоне, составивший в июне 47,3 пункта, все еще говорит о сокращении, так как находится ниже уровня в 50 пунктов, но уже не на таком катастрофическом, как в мае (30,5) и апреле (рекордный минимум в 13,5 пункта).

Ситуация в производственном секторе тоже улучшается: там PMI вырос с 33,4 пункта в апреле до 39,4 в мае и 46,9 в июне (аналитики ожидали 44,5 пункта). При этом, например, во Франции индекс превысил отметку в 50 пунктов, что говорит о переходе к росту деловой активности. Используемые в промышленности металлы, в частности олово и никель, сильно подешевевшие в I квартале, с начала апреля подорожали более чем на 15%. За этот же период цена меди, которая обычно считается барометром производственной активности, выросла на 23%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных