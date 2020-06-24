МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ. При этом в сообщении фонда уточняется, что полные данные по II кварталу 2020 г. пока что отсутствуют и это не дает возможности определенно оценить глубину падения экономики. Неопределенными остаются сведения о том, как долго будет сохраняться пандемия и какие меры самоизоляции надо будет применять. В числе других неопределенных факторов – возможность повторного трудоустройства для уволенных, издержки на переоборудование рабочих мест и модификации мировых цепочек поставок.