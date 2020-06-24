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МВФ ухудшил прогноз развития экономики России и мира

Коронавирус оказал более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, считает фонд
Юрий Литвиненко
Unsplash

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 г., это на 1,9 п. п. ниже, чем в оценке от апреля. МВФ ухудшил прогноз производства по всем странам и экономическим группам. Прогноз по России ухудшен до −6,6%, что на 1,1 п. п. ниже оценки в апреле. В 2021 г. фонд ожидает роста мирового ВВП на 5,1%, а ВВП России – на 4,1%.

Пандемия коронавируса оказала более существенное влияние на экономику, чем ожидалось ранее, указано в отчете МВФ. При этом в сообщении фонда уточняется, что полные данные по II кварталу 2020 г. пока что отсутствуют и это не дает возможности определенно оценить глубину падения экономики. Неопределенными остаются сведения о том, как долго будет сохраняться пандемия и какие меры самоизоляции надо будет применять. В числе других неопределенных факторов – возможность повторного трудоустройства для уволенных, издержки на переоборудование рабочих мест и модификации мировых цепочек поставок.

МВФ предлагает правительствам обеспечить национальные системы здравоохранения достаточными ресурсами. Такую рекомендацию он дает в том числе и государствам, которые, вероятно, преодолели пик распространения коронавируса. Странам, в которых экономика начинает возобновляться, предлагается сворачивать программы адресной помощи с началом восстановления.

Сбербанк принимает прогноз МВФ за базовый сценарий развития экономики в России, говорил в апреле председатель правления Сбербанка Герман Греф. В апреле ЦБ в своем первом прогнозе после начала пандемии коронавируса заложил возможное падение ВВП в пределах от 4 до 6%. Российский регулятор сохранил годовой прогноз после снижения ключевой ставки 19 июня. При этом председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что по итогам II квартала 2020 г. спад может быть свыше ранее ожидаемых 8%, но не более 10%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных