Греф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощь

Греф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощьБольшинство справится своими силами, считают ЦБ и эксперты
Нынешний кризис не банковский, и кредитные организации будут только третьими в цепочке тех, кто ощутит последствия, рассказал предправления Сбербанка Герман Греф в интервью председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову: «Да, банки будут ощущать на себе очень сложные последствия, но они будут третьими в этой цепочке. <...> Поэтому сегодня банкам ничто не угрожает, на горизонте – конец года, при длительном продолжении этого сценария, в котором мы сегодня находимся, вполне возможно, целому ряду банков потребуется такая помощь, потому что это может перерасти в сложную ситуацию в банковском секторе».
Сбербанк просчитал три возможных сценария развития ситуации в текущих условиях пандемии, рассказал Греф. Стрессовый – падение цен на нефть до $10 за баррель и в какие-то периоды времени даже до нуля и восстановление до $20–25 к концу года. «Падение ВВП в этом случае составило бы 15%. Даже в этом случае Сбербанк сохранял свою прибыльность. И конечно же, нам не нужно в этом варианте помощи со стороны государства. Слава Богу, мы прошли все кризисы, опираясь только на собственные силы», – заявил Греф.
За базовый сценарий, по его словам, принимается прогноз МВФ (международного валютного фонда) динамики российской экономики в 2020 г. Фонд прогнозирует снижение ВВП России на 5,5% против январских ожиданий роста на 1,3%. «Это мы сегодня видим как базовый сценарий. Поэтому в этом сценарии я не думаю, что можно вообще обсуждать какие-то драматические последствия», – сказал Греф.
При пессимистичном стресс-сценарии, просчитанном в Райффайзенбанке, его капитал превышает регуляторный минимум с учетом надбавок, прокомментировал представитель банка, на конец марта норматив достаточности капитала Н1 Райффайзенбанка превышал 14%. В марте в банке был приток средств на рублевые счета, поэтому поддержка банку не потребуется, добавил он.
Центробанк не видит пока необходимости в капитализации банков. Представитель регулятора напомнил слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 17 апреля: «Да, будет снижение прибыли у банков и будет увеличение резервов по активам, потому что будет происходить ухудшение качества активов – иначе не может быть в таких условиях. <...> И влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль». И эта прибыль, по ее словам, тоже может быть источником капитализации банков. «Кроме того, мы считаем, что и в этом году, пусть и в меньшем объеме, но прибыль у банков останется и банки смогут поддерживать свой капитал, – сказала Набиуллина. – И в нынешних условиях мы пока не видим, что будет необходимость в капитализации банков со стороны правительства». ЦБ 9 апреля рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов, после чего некоторые банки заявили, что отказываются от выплат акционерам в этом году.
Ухудшение качества активов будет актуальным для сектора в целом и в той или иной степени для каждого банка, говорит аналитик Fitch Антон Лопатин. У Сбербанка больше запас по прибыльности, говорит он, чем у большинства банков в системе, то есть через прибыль банк может абсорбировать более значительное ухудшение качества активов, чем большинство.
«Мы не ожидаем, что для кого-либо из банков из топ-30 масштаб стресса приведет к нарушениям обязательных нормативов и в их отношении потребуются крайние меры регулятивного воздействия, – говорит управляющий директор по валидации «Эксперта РА» Юрий Беликов. – Но справятся ли с этой ситуацией все банки самостоятельно или с помощью государства, зависит от продолжительности выходных: если предприятия-заемщики вернутся к работе в конце мая – начале июня, то все крупнейшие игроки могут обойтись без прямых вливаний от государства».
Кредитные убытки в целом по системе могут составить около 5,5% от среднего кредитного портфеля банковского сектора, при этом прибыль до начисления резервов по кредитам в среднем – чуть более 3% от активов сектора, говорит вице-президент – старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова. «Получается, что прибыль сектора до резервов не покрывает возможных кредитных убытков, – говорит она. – Но мы не ожидаем, что банковскому сектору придется создать все необходимые дополнительные резервы за один год, об этом свидетельствуют и послабления со стороны регулятора. По нашему основному сценарию, банки растянут начисление справедливых резервов на два года и таким образом избегут существенных убытков».