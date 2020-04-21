Греф: целому ряду банков к концу года может понадобиться помощь

Центробанк не видит пока необходимости в капитализации банков. Представитель регулятора напомнил слова председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции 17 апреля: «Да, будет снижение прибыли у банков и будет увеличение резервов по активам, потому что будет происходить ухудшение качества активов – иначе не может быть в таких условиях. <...> И влияние на прибыль, конечно, будет, но в целом мы считаем, что у банковской системы останется прибыль». И эта прибыль, по ее словам, тоже может быть источником капитализации банков. «Кроме того, мы считаем, что и в этом году, пусть и в меньшем объеме, но прибыль у банков останется и банки смогут поддерживать свой капитал, – сказала Набиуллина. – И в нынешних условиях мы пока не видим, что будет необходимость в капитализации банков со стороны правительства». ЦБ 9 апреля рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов, после чего некоторые банки заявили, что отказываются от выплат акционерам в этом году.