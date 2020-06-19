ЦБ допускает снижение ключевой ставки в будущем
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускает как паузу в изменении ключевой ставки, так и дальнейшее ее снижение. «Что называется, не предрекаем», — сказала она. Целесообразность дальнейшего снижения ставки, по словам Набиуллиной, зависит от уточнения прогнозов и от информации, которую будет получать регулятор.
Сокращение ВВП во II квартале 2020 г. может быть больше, чем прогнозируемый ранее спад на 8%, сказала Набиуллина. Разницу в прогнозах председатель ЦБ объяснила тем, что ограничения, действовавшие из-за распространения коронавируса, длились дольше ожидаемого. При этом она отметила, что ЦБ точно не ждет падения больше 10%.
19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 4,5%, это самое низкое значение с сентября 2013 г. и самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. 16 июня стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявлял, что ожидает снижение ставки до 4% в течение 2020 г. По варианту прогноза, предусматривавшему изменение ставки в июне ниже 5%, дальнейшее снижение может быть проведено уже в июле.