ЦБ допускает снижение ключевой ставки в будущем

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 4,5%, это самое низкое значение с сентября 2013 г. и самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. 16 июня стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявлял, что ожидает снижение ставки до 4% в течение 2020 г. По варианту прогноза, предусматривавшему изменение ставки в июне ниже 5%, дальнейшее снижение может быть проведено уже в июле.