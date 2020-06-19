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ЦБ допускает снижение ключевой ставки в будущем

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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допускает как паузу в изменении ключевой ставки, так и дальнейшее ее снижение. «Что называется, не предрекаем», — сказала она. Целесообразность дальнейшего снижения ставки, по словам Набиуллиной, зависит от уточнения прогнозов и от информации, которую будет получать регулятор.

Сокращение ВВП во II квартале 2020 г. может быть больше, чем прогнозируемый ранее спад на 8%, сказала Набиуллина. Разницу в прогнозах председатель ЦБ объяснила тем, что ограничения, действовавшие из-за распространения коронавируса, длились дольше ожидаемого. При этом она отметила, что ЦБ точно не ждет падения больше 10%.

19 июня ЦБ снизил ключевую ставку на 100 б. п. до 4,5%, это самое низкое значение с сентября 2013 г. и самое резкое снижение за один шаг с начала 2015 г. 16 июня стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко заявлял, что ожидает снижение ставки до 4% в течение 2020 г. По варианту прогноза, предусматривавшему изменение ставки в июне ниже 5%, дальнейшее снижение может быть проведено уже в июле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных