Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ до 4% в 2020 году

В Сбербанке допускают, что ключевая ставка будет снижена до 4% уже в июле — при условии, если ЦБ в июне снизит ее больше чем на 50 б. п. Минко связал оценки Сбербанка с риторикой ЦБ: регулятор, с одной стороны, указывал на «существенное пространство для снижения ставки», с другой — исключил необходимость отрицательных реальных ставок.