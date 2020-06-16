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Сбербанк ожидает снижение ключевой ставки ЦБ до 4% в 2020 году

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ЦБ 19 июня снизит ключевую ставку на 50 б. п. до 5% и даст сигнал о готовности снижать ее в дальнейшем, ожидает стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок Николай Минко. По его прогнозу, «рынки воспримут как снижение ставки до 4% к концу сентября». Минко отметил, что в Сбербанке не ожидают снижения ставки ниже этого уровня.

В Сбербанке допускают, что ключевая ставка будет снижена до 4% уже в июле — при условии, если ЦБ в июне снизит ее больше чем на 50 б. п. Минко связал оценки Сбербанка с риторикой ЦБ: регулятор, с одной стороны, указывал на «существенное пространство для снижения ставки», с другой — исключил необходимость отрицательных реальных ставок.

ЦБ снижает ключевую ставку с июня 2019 г., в апреле 2020 г. он установил ее на уровне 5,5%. Ранее 19 аналитиков и экспертов заявили Reuters, что ожидают снижения ключевой ставки в пятницу на 100 б. п. до рекордно низких 4,5%; в их числе — главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин. 10 аналитиков из числа опрошенных Reuters прогнозировали снижение на 50 б. п., два — на 75 б. п.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных