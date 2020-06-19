ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки. При этом она отметила, что решения, касающиеся бюджетной политики, доходов и расходов, – это фактор, который влияет на денежно-кредитную политику и на решения ЦБ.