ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ
ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки. При этом она отметила, что решения, касающиеся бюджетной политики, доходов и расходов, – это фактор, который влияет на денежно-кредитную политику и на решения ЦБ.
Набиуллина отвечала на вопрос журналистки «Интерфакса». Она описала Набиуллиной предложение повысить ставку НДФЛ для богатых до 15% – о таком сценарии как об одном из обсуждаемых ранее говорили источники Forbes. Набиуллина оставила без ответа вопрос о том, как она относится к такому повышению ставки.
17 июля Forbes сообщил, что правительство вернулось к обсуждению идеи прогрессивного НДФЛ, два источника издания утверждали, что дополнительный налог с богатых предлагается использовать для социальной поддержки пенсионеров и малоимущих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что правительство и администрация президента ведут такие обсуждения. Он отметил, что окончательные решения пока не принимались, но дискуссия идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки».