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ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивного НДФЛ

Ведомости

ЦБ не участвует в обсуждении введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и не закладывал возможное изменение ставки НДФЛ, сказала председатель регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге после снижения ключевой ставки. При этом она отметила, что решения, касающиеся бюджетной политики, доходов и расходов, – это фактор, который влияет на денежно-кредитную политику и на решения ЦБ.

Набиуллина отвечала на вопрос журналистки «Интерфакса». Она описала Набиуллиной предложение повысить ставку НДФЛ для богатых до 15% – о таком сценарии как об одном из обсуждаемых ранее говорили источники Forbes. Набиуллина оставила без ответа вопрос о том, как она относится к такому повышению ставки.

17 июля Forbes сообщил, что правительство вернулось к обсуждению идеи прогрессивного НДФЛ, два источника издания утверждали, что дополнительный налог с богатых предлагается использовать для социальной поддержки пенсионеров и малоимущих граждан. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что правительство и администрация президента ведут такие обсуждения. Он отметил, что окончательные решения пока не принимались, но дискуссия идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных