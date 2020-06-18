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Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога

Из-за коронавирусного кризиса обмен мнениями идет в сжатые сроки
Юрий Литвиненко
Денис Абрамов / Ведомости

Правительство и администрация президента обсуждают введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) как одной из возможных антикризисных мер, подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что окончательные решения пока не принимались, но обмен мнениями идет «весьма интенсивно и в сжатые сроки», и решения вводятся «очень-очень быстро».

О возвращении правительства к идее прогрессивного НДФЛ ранее сообщили источники Forbes, один из обсуждаемых вариантов предусматривает повышение налога до 15% для богатых. Идею прогрессивной шкалы поддерживают во всех фракциях Государственной думы, передавал «Интерфакс» слова заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина, также ее поддержал первый заместитель главы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Прогрессивная шкала подоходного налога действовала в России до 2001 г., с 1998 по 2001 г. ставки НДФЛ варьировались от 12 до 35% в зависимости от объема доходов. Сейчас подоходный налог не зависит от объема доходов. Основная ставка для налоговых резидентов России установлена на уровне 13%, отдельные виды доходов облагаются НДФЛ по ставке от 9 до 35%.

В январе 2020 г. Михаил Мишустин, будучи кандидатом на пост премьера, заявлял депутатам Госдумы о несвоевременности введения прогрессивного налога. В России нет среднего класса, с которого можно было бы собирать налог по прогрессивной шкале, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми он предложил решать большей прозрачностью. В феврале министр финансов Антон Силуанов допустил введение прогрессивного НДФЛ, но только после 2024 г. Во время пандемии коронавируса за введение прогрессивного налога выступал миллиардер и владелец Aeon Роман Троценко, в колонке для РБК он утверждал, что это поможет выстроить взаимоотношения между государством, населением и бизнесом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных