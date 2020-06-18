Песков подтвердил обсуждение введения прогрессивного налога

В январе 2020 г. Михаил Мишустин, будучи кандидатом на пост премьера, заявлял депутатам Госдумы о несвоевременности введения прогрессивного налога. В России нет среднего класса, с которого можно было бы собирать налог по прогрессивной шкале, а вопрос с богатыми и сверхбогатыми он предложил решать большей прозрачностью. В феврале министр финансов Антон Силуанов допустил введение прогрессивного НДФЛ, но только после 2024 г. Во время пандемии коронавируса за введение прогрессивного налога выступал миллиардер и владелец Aeon Роман Троценко, в колонке для РБК он утверждал, что это поможет выстроить взаимоотношения между государством, населением и бизнесом.