Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября

Артист скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. По словам пресс-атташе, Виктюк хотел быть похороненным рядом с его матерью и отцом на его родине – во Львове, сейчас решается вопрос о его транспортировке. Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи со смертью режиссера.