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Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября

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Прощание с режиссером, народным артистом России Романом Виктюком состоится 20 ноября в его театре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра. 

«Прощание пройдет в театре 20 ноября с 11:00 до 15:00», — говорится в сообщении. Прощание будет открытым.

Артист скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. По словам пресс-атташе, Виктюк хотел быть похороненным рядом с его матерью и отцом на его родине – во Львове, сейчас решается вопрос о его транспортировке. Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи со смертью режиссера. 

Роман Виктюк был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.

Ранее по теме: Романа Виктюка планируют похоронить во Львове

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных