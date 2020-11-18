Прощание с Романом Виктюком состоится 20 ноября
Прощание с режиссером, народным артистом России Романом Виктюком состоится 20 ноября в его театре, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе театра.
«Прощание пройдет в театре 20 ноября с 11:00 до 15:00», — говорится в сообщении. Прощание будет открытым.
Артист скончался 17 ноября в возрасте 84 лет. По словам пресс-атташе, Виктюк хотел быть похороненным рядом с его матерью и отцом на его родине – во Львове, сейчас решается вопрос о его транспортировке. Сегодня президент России Владимир Путин выразил соболезнования коллективу Театра Романа Виктюка в связи со смертью режиссера.
Роман Виктюк был выпускником актерского факультета ГИТИСа, после чего работал в театрах Львова, Киева, Калинина и Вильнюса. С середины 1970-х гг. Виктюк начал ставить спектакли в театрах Москвы, в частности, в Театре им. Моссовета и во МХАТе. В 1996 г. основал свой театр, где был главным режиссером и художественным руководителем.