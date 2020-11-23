Роскомнадзор возбудил административное дело против Google
Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи, говорится в сообщении ведомства.
«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — сообщили в Роскомнадзоре. Там объяснили, что Google своевременно не представил возражений на требование ведомства.
«В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы»», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в среднем Google не удаляет до 30% «опасного» контента» из поисковой выдачи.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Также регулятор обращался в интернет-компанию с требованием снять пометку «неприемлемый и оскорбительный» с документального фильма RT о протестах в США, также размещенного в YouTube. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.