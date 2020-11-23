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Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

Ведомости

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компании Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи, говорится в сообщении ведомства.

«Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google LLC. Компании вменяется неисполнение требования российского законодательства о неудалении из поисковой выдачи интернет-ресурсов с информацией, запрещенной в России», — сообщили в Роскомнадзоре. Там объяснили, что Google своевременно не представил возражений на требование ведомства.

«В связи с этим было возбуждено административное производство по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ – повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 статьи «Неисполнение обязанностей оператором поисковой системы»», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в среднем Google не удаляет до 30% «опасного» контента» из поисковой выдачи.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Также регулятор обращался в интернет-компанию с требованием снять пометку «неприемлемый и оскорбительный» с документального фильма RT о протестах в США, также размещенного в YouTube. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

Ранее по теме: В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных