Роскомнадзор возбудил административное дело против Google

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Также регулятор обращался в интернет-компанию с требованием снять пометку «неприемлемый и оскорбительный» с документального фильма RT о протестах в США, также размещенного в YouTube. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.