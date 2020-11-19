В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение о блокировке, в частности, может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».