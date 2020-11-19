В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предусматривают возможность полной или частичной блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию» в отношении российских СМИ. Среди авторов инициативы — депутат Александр Хинштейн и член Совфеда Алексей Пушков. Документ опубликован на сайте парламента.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение о блокировке, в частности, может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».
Документ, в частности, вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России. Разработка законопроекта обусловлена «многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов», в том числе зарегистрированных за пределами России, указано в пояснительной записке.
Ранее Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева.
До этого YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.