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В Госдуму внесли законопроект о блокировке сайтов за цензуру российских СМИ

Ведомости

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о внесении поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые предусматривают возможность полной или частичной блокировки Роскомнадзором интернет-ресурсов, «допускающих дискриминацию» в отношении российских СМИ. Среди авторов инициативы — депутат Александр Хинштейн и член Совфеда Алексей Пушков. Документ опубликован на сайте парламента.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что решение о блокировке, в частности, может быть принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к «общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан».

Документ, в частности, вводит статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ». Такой статус может присвоить генпрокурор по согласованию с МИД России. Разработка законопроекта обусловлена «многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов», в том числе зарегистрированных за пределами России, указано в пояснительной записке.

Ранее Роскомнадзор направил письмо в Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. 

До этого YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google LLC с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных