Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов

Согласно поправкам ко второму чтению, о которых ранее сообщали «Ведомости», генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить допускающему дискриминацию в отношении материалов российских СМИ ресурсу статус причастного «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», после чего Роскомнадзор сможет его блокировать. В пояснительной записке указано, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Эти случаи «де-юре не попадают под санкции», это вопрос дискуссии ко второму чтению, заявил Ющенко. Поправки ко второму чтению могут быть предложены до 12 декабря.