Госдума приняла в первом чтении законопроект о блокировке иностранных интернет-ресурсов
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который в случае вступления в силу позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, допускающие дискриминацию в отношении российских СМИ, передает ТАСС. 7 декабря комитет Госдумы по информполитике рекомендовал палате его одобрить.
Согласно тексту законопроекта, Роскомнадзор может получить право частично или полностью ограничивать доступ к «ресурсам-нарушителям», включая возможность замедлять их трафик. Под действие документа подпадают крупнейшие интернет-ресурсы — YouTube, Facebook, Twitter и др.
Соавтор законопроекта — депутат от КПРФ Александр Ющенко ранее заявил, что ко второму чтению инициативу могут ужесточить. По его словам, возможно принятие поправки, которая придаст закону обратную силу. Это позволит Роскомнадзору блокировать ресурсы, которые допустили дискриминацию российских СМИ до принятия самого закона. По его словам, это предотвратит «желание цензурировать российские СМИ».
Согласно поправкам ко второму чтению, о которых ранее сообщали «Ведомости», генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить допускающему дискриминацию в отношении материалов российских СМИ ресурсу статус причастного «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», после чего Роскомнадзор сможет его блокировать. В пояснительной записке указано, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Эти случаи «де-юре не попадают под санкции», это вопрос дискуссии ко второму чтению, заявил Ющенко. Поправки ко второму чтению могут быть предложены до 12 декабря.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Видеоматериалы канала с октября не попадают в раздел «В тренде» YouTube, «хотя ранее это происходило регулярно», говорилось в сообщении надзорного органа. Такую ситуацию, по мнению Роскомнадзора, можно расценить как попытку администрации YouTube «ограничить распространение материалов популярного российского автора, воспрепятствовать росту его аудитории».
До этого YouTube пометил документальный фильм телеканала RT о протестах в США как «неприемлемый и оскорбительный». После этого Роскомнадзор обратился к Google с требованием снять ограничения с видео. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.