Закону о блокировке иностранных интернет-ресурсов хотят придать обратную силу

Закону о блокировке иностранных интернет-ресурсов хотят придать обратную силуЭто предотвратит дискриминацию российских СМИ, считают авторы законопроекта
Госдума 9 декабря примет в первом чтении законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, «допускающие дискриминацию» в отношении российских СМИ. 7 декабря комитет Госдумы по информполитике рекомендовал палате его одобрить.
Ко второму чтению инициативу, внесенную депутатами и сенаторами 19 ноября, могут ужесточить – возможно принятие поправки, придающей закону обратную силу. Тогда Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, которые «допустили дискриминацию» до принятия инициативы. Об этом заявил соавтор законопроекта Александр Ющенко (КПРФ). По его словам, это предотвратит «желание цензурировать российские СМИ».
Законопроект представляет собой образец правового нигилизма, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян: авторы предлагают не нарушать право россиян на информацию, но при этом предлагают блокировать YouTube – очевидно, сами нарушая это право. А механизм обратной силы, по его словам, может предусматривать ответственность только за продолжающиеся нарушения.
Согласно поправкам, генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить допускающему «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ» ресурсу статус причастного «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», после чего Роскомнадзор сможет его блокировать. В пояснительной записке указано, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок «цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Эти случаи «де-юре не попадают под санкции», это вопрос дискуссии ко второму чтению, заявил Ющенко. Поправки ко второму чтению могут быть предложены до 12 декабря. «Ведомости» запросили комментарии Роскомнадзора, Google (владелец YouTube) и Facebook.
Гражданский кодекс содержит оговорку, позволяющую распространять закон на отношения, возникшие до введения его в действие, когда это прямо предусмотрено законом, говорит владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Если сферу действия закона отнесут к области гражданского права, к нему можно «притянуть» и норму об обратной силе.