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Закону о блокировке иностранных интернет-ресурсов хотят придать обратную силу

Это предотвратит дискриминацию российских СМИ, считают авторы законопроекта
Максим Иванов Мария Истомина
Закону о блокировке иностранных интернет-ресурсов хотят придать обратную силу /Евгений Разумный / Ведомости

Госдума 9 декабря примет в первом чтении законопроект, который позволит Роскомнадзору блокировать иностранные интернет-ресурсы, «допускающие дискриминацию» в отношении российских СМИ. 7 декабря комитет Госдумы по информполитике рекомендовал палате его одобрить.

Ко второму чтению инициативу, внесенную депутатами и сенаторами 19 ноября, могут ужесточить – возможно принятие поправки, придающей закону обратную силу. Тогда Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, которые «допустили дискриминацию» до принятия инициативы. Об этом заявил соавтор законопроекта Александр Ющенко (КПРФ). По его словам, это предотвратит «желание цензурировать российские СМИ».

Законопроект представляет собой образец правового нигилизма, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян: авторы предлагают не нарушать право россиян на информацию, но при этом предлагают блокировать YouTube – очевидно, сами нарушая это право. А механизм обратной силы, по его словам, может предусматривать ответственность только за продолжающиеся нарушения.

Согласно поправкам, генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить допускающему «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ» ресурсу статус причастного «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», после чего Роскомнадзор сможет его блокировать. В пояснительной записке указано, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок «цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Эти случаи «де-юре не попадают под санкции», это вопрос дискуссии ко второму чтению, заявил Ющенко. Поправки ко второму чтению могут быть предложены до 12 декабря. «Ведомости» запросили комментарии Роскомнадзора, Google (владелец YouTube) и Facebook.

Ранее по теме: Минцифры разъяснило суть законопроекта о блокировке иностранных интернет-платформ

Гражданский кодекс содержит оговорку, позволяющую распространять закон на отношения, возникшие до введения его в действие, когда это прямо предусмотрено законом, говорит владелец юридической компании «Катков и партнеры» Павел Катков. Если сферу действия закона отнесут к области гражданского права, к нему можно «притянуть» и норму об обратной силе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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