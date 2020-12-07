Закону о блокировке иностранных интернет-ресурсов хотят придать обратную силу

Согласно поправкам, генпрокурор по согласованию с МИДом сможет присвоить допускающему «дискриминацию в отношении материалов российских СМИ» ресурсу статус причастного «к нарушениям основополагающих прав и свобод человека», после чего Роскомнадзор сможет его блокировать. В пояснительной записке указано, что с апреля 2020 г. около 20 раз со стороны иностранных площадок «цензуре подверглись такие СМИ, как Russia Today, «РИА Новости», «Крым 24». Эти случаи «де-юре не попадают под санкции», это вопрос дискуссии ко второму чтению, заявил Ющенко. Поправки ко второму чтению могут быть предложены до 12 декабря. «Ведомости» запросили комментарии Роскомнадзора, Google (владелец YouTube) и Facebook.