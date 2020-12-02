Минцифры разъяснило суть законопроекта о блокировке иностранных интернет-платформ
Законопроект, позволяющий блокировать иностранные интернет-платформы, которые ограничивают доступ к значимой для российской аудитории информации, является ответной мерой на цензуру, заявила директор департамента госполитики в области средств массовой информации Минцифры Екатерина Ларина на общественных слушаниях нового законопроекта. Ограничения могут затронуть, в частности, YouTube, Facebook и Twitter.
«Под видом противодействия фейк-ньюс, пропаганде мы видим примеры, на самом деле, самой циничной цензуры и манипулирования общественным мнением, причем общественным мнением глобальной аудитории», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
По словам Лариной, крупнейшие мировые платформы «узурпировали возможность доступа к глобальной аудитории» и стали блокировать контент российских медиа. Подобные действия представитель ведомства охарактеризовала, как находящиеся «за гранью добра и зла».
Ларина добавила, что российское законодательство о СМИ является «наиболее гармоничным и либеральным по сравнению с разными международными практиками». «У нас гарантированные права средств массовой информации, гарантирована свобода массовой информации, конституционно запрещена цензура», — заявила глава департамента.
Законопроект, который обсуждался на общественных слушаниях, был внесен в Госдуму 19 ноября. Согласно ему, ресурсы, которые нарушают основополагающие права и свободы граждан, в частности, ограничивают им доступ к какой-либо информации, будут блокироваться полностью или частично, а также облагаться штрафами.
Из пояснительной записки к документу следует, что с апреля этого года ряд российских СМИ пожаловался на цензуру в отношении их контента со стороны Twitter, Facebook и YouTube. Речь идет о Russia Today, «РИА Новости» и «Крым 24». В целом уполномоченные органы зафиксировали около 20 фактов дискриминации, сказано в записке.
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов, комментируя законопроект телеканалу «Россия 24», отметил, что тот направлен на обеспечение гражданам России свободного доступа к поиску и распространению информации. Блокировку какой-либо платформы на основании нового закона он назвал крайней мерой и выразил надежду, что до этого не дойдет.