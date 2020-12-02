Минцифры разъяснило суть законопроекта о блокировке иностранных интернет-платформ

Из пояснительной записки к документу следует, что с апреля этого года ряд российских СМИ пожаловался на цензуру в отношении их контента со стороны Twitter, Facebook и YouTube. Речь идет о Russia Today, «РИА Новости» и «Крым 24». В целом уполномоченные органы зафиксировали около 20 фактов дискриминации, сказано в записке.