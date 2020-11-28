Роскомнадзор призвал российские IT-компании создать свои видеохостинги
Роскомнадзор обратился с просьбой к российским IT-компаниям создать собственные видеохостинги, которыми смогли бы пользоваться российские СМИ, говорится в сообщении ведомства.
«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — говорится в сообщении.
С такой просьбой ведомство выступило после требования к компании Google возобновить доступ к Youtube-каналам ANNA NEWS (Analytical Network News Agency). В Роскомнадзоре считают, что «целенаправленная политика цензурирования» в отношении российских СМИ нарушает основные принципы свободного распространения информации.
23 ноября Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении Google за недостаточную фильтрацию поисковой выдачи. В ведомстве пояснили, что в среднем Google не удаляет до 30% «опасного» контента из поисковой выдачи.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с YouTube-канала «Соловьев LIVE» российского журналиста Владимира Соловьева. Также регулятор обращался в интернет-компанию с требованием снять пометку «неприемлемый и оскорбительный» с документального фильма RT о протестах в США, также размещенного в YouTube. Позже ведомство обнародовало сообщение, в котором порекомендовало российским СМИ использовать платформы отечественных интернет-компаний вместо YouTube.