Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях «цифровым тоталитаризмом»

«Получается так, что несколько технологических корпораций, расположенных в Калифорнии, почувствовав вкус к власти, позволили себе свободно манипулировать новостями и фактами, исходя из своих политических предпочтений. Что это, как не оголтелая цензура? ... И что это, если не призрак цифрового тоталитаризма, который постепенно заполняет собой общество», — считает Медведев.