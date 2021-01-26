Режиссер «Вратаря галактики» станет генпродюсером онлайн-кинотеатра Окко

Вчера стало известно, что новым гендиректором видеосервиса Okko назначен Максим Евдокимов, ранее занимавший должность директора по продукту видеосервиса. Его предшественница — Яна Бардинцева, которая занимала должность гендиректора с марта 2020 г., покинула компанию. Одновременно новым руководителем «Okko Спорт» был назначен Олег Манжа, до этого занимавший должность директора по маркетингу. До прихода в видеосервис Манжа 14 лет возглавлял агентство Sportima. Это агентство было создано в 2002 г., на момент создания его президентом был нынешний вице-премьер Дмитрий Чернышенко и бывший генеральный директор «Газпром-медиа».