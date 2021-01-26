Режиссер «Вратаря галактики» станет генпродюсером онлайн-кинотеатра Окко
Джаник Файзиев станет генеральным продюсером онлайн-кинотеатра «Okko», сообщили в пресс-службе компании. С 2016 г. Файзиев занимал должность генерального директора «Киностудии КИТ» (холдинг «Газпром-медиа»). Ранее он возглавлял дирекцию кинопроизводства «Первого канала» и является одним из основателей кинокомпании «Дирекция Кино». В качестве режиссёра и сценариста Файзиев работал над фильмами «Турецкий гамбит», «Август. Восьмого», «Легенда о Коловрате», а также «Вратарь Галактики».
Ранее должность генерального продюсера «Окко» занимала Софья Квашилава. В сентябре 2020 г. стало известно о ее переходе в «Газпром-медиа» на позицию директора по цифровой трансформации холдинга.
Okko занимает второе место на рынке видеосервисов, в январе-июне 2020 г. его доля составила, по данным Telecom Daily, 17% от всего отечественного рынка. В октябре 2020 г. «Сбер» сообщил, что консолидирует 100% «Рамблера» и выкупит оставшиеся 45% доли в Rambler Group у Александра Мамута. В дальнейшем группа будет заниматься производством собственного контента, расширением каталога фильмов и сериалов, а также инвестициями в технологии медиасервисов, рассказывали в «Сбере».
Команда Сбербанка начала пополняться выходцами из «Газпром-медиа» после того, как летом 2020 г. старшим вице-президентом Сбербанка и руководителем индустрии рекламы и медиа была назначена Татьяна Доброхвалова. Ранее она работала первым заместителем генерального директора холдинга «Газпром-медиа». В зону ее ответственности вошло развитие компаний экосистемы Сбербанка, работающих в сфере медиа и рекламы, а также партнерские программы в этих индустриях. Осенью 2020 г. Доброхвалова была назначена генеральным директором Rambler Group.
Вчера стало известно, что новым гендиректором видеосервиса Okko назначен Максим Евдокимов, ранее занимавший должность директора по продукту видеосервиса. Его предшественница — Яна Бардинцева, которая занимала должность гендиректора с марта 2020 г., покинула компанию. Одновременно новым руководителем «Okko Спорт» был назначен Олег Манжа, до этого занимавший должность директора по маркетингу. До прихода в видеосервис Манжа 14 лет возглавлял агентство Sportima. Это агентство было создано в 2002 г., на момент создания его президентом был нынешний вице-премьер Дмитрий Чернышенко и бывший генеральный директор «Газпром-медиа».
В начале осени 2020 г. Okko заявил о начале съемок нескольких эксклюзивных проектов. Среди них детективный драматический сериал «Чикатило» (8 серий), драматический триллер режиссера Андрея Прошкина «Выжившие» (8 серий), сиквел остросюжетного сериала о некогда успешном бойце MMA «В клетке 2», а также молодежный сериал «Моя большая тайна» (8 серий). По словам представителя онлайн-кинотеатра, новый контент пользователи увидят в 2021 г.