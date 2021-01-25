У Okko сменился гендиректор
Новым гендиректором видеосервиса Okko стал Максим Евдокимов, ранее занимавший должность директора по продукту видеосервиса. Его предшественница — Яна Бардинцева, которая занимала должность гендиректора с марта 2020 г. покинула компанию. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Okko.
Бардинцева работала в Rambler Group, куда входит Okko, с 2018 г. Евдокимов пришел на работу в Okko в декабре прошлого года, до этого он был вице-президентом и руководителем дирекции по развитию экосистемы физлиц розничного блока Сбербанка.
Изменения произошли и в руководстве «Okko Спорт» — его глава Михаил Гершкович покидает видеосервис, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах». Новым руководителем «Okko Спорт» стал Олег Манжа, который до этого занимал должность директора по маркетингу. До прихода в видеосервис Манжа 14 лет возглавлял агентство Sportima. Это агентство было создано в 2002 г., на момент создания его президентом был нынешний вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Okko занимает второе место на рынке видеосервисов, в январе-июне 2020 г. его доля составила, по данным Telecom Daily, 17% от всего отечественного рынка.
В октябре 2020 г. «Сбер» сообщил, что консолидирует 100% «Рамблера» и выкупит оставшиеся 45% доли в Rambler Group у Александра Мамута. В дальнейшем группа будет заниматься производством собственного контента, расширением каталога фильмов и сериалов, а также инвестициями в технологии медиасервисов, рассказывали в «Сбере».