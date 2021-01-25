У Okko сменился гендиректор

Изменения произошли и в руководстве «Okko Спорт» — его глава Михаил Гершкович покидает видеосервис, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах». Новым руководителем «Okko Спорт» стал Олег Манжа, который до этого занимал должность директора по маркетингу. До прихода в видеосервис Манжа 14 лет возглавлял агентство Sportima. Это агентство было создано в 2002 г., на момент создания его президентом был нынешний вице-премьер Дмитрий Чернышенко.