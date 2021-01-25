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У Okko сменился гендиректор

Ведомости

Новым гендиректором видеосервиса Okko стал Максим Евдокимов, ранее занимавший должность директора по продукту видеосервиса. Его предшественница — Яна Бардинцева, которая занимала должность гендиректора с марта 2020 г. покинула компанию. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Okko. 

Бардинцева работала в Rambler Group, куда входит Okko, с 2018 г. Евдокимов пришел на работу в Okko в декабре прошлого года, до этого он был вице-президентом и руководителем дирекции по развитию экосистемы физлиц розничного блока Сбербанка.

Изменения произошли и в руководстве «Okko Спорт» — его глава Михаил Гершкович покидает видеосервис, «чтобы сосредоточиться на собственных проектах». Новым руководителем «Okko Спорт» стал Олег Манжа, который до этого занимал должность директора по маркетингу. До прихода в видеосервис Манжа 14 лет возглавлял агентство Sportima. Это агентство было создано в 2002 г., на момент создания его президентом был нынешний вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 

Okko занимает второе место на рынке видеосервисов, в январе-июне 2020 г. его доля составила, по данным Telecom Daily, 17% от всего отечественного рынка. 

В октябре 2020 г. «Сбер» сообщил, что консолидирует 100% «Рамблера» и выкупит оставшиеся 45% доли в Rambler Group у Александра Мамута. В дальнейшем группа будет заниматься производством собственного контента, расширением каталога фильмов и сериалов, а также инвестициями  в технологии медиасервисов, рассказывали в «Сбере». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных