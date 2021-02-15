Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении «Радио Свобода»
Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (включена в реестр СМИ – иностранных агентов) и ее гендиректора, общая сумма штрафов — 19,3 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов», — сказали в Роскомнадзоре.
Отмечается, что 12 и 13 января, а также 3 февраля представители медиакорпорации присутствовали при возбуждении дел, сейчас же дела возбуждаются в их отсутствии.
Ранее сообщалось что составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ. Речь шла о наложении мировым судом штрафов уже на 11 млн руб. по 40 рассмотренным административным делам. При этом директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщал «Ведомостям», что Роскомнадзор оповестил их о том, что всего будет 260 протоколов.