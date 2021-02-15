Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении «Радио Свобода»

Ранее сообщалось что составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ. Речь шла о наложении мировым судом штрафов уже на 11 млн руб. по 40 рассмотренным административным делам. При этом директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщал «Ведомостям», что Роскомнадзор оповестил их о том, что всего будет 260 протоколов.