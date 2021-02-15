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Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении «Радио Свобода»

Ведомости

Роскомнадзор составил 195 протоколов в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (включена в реестр СМИ – иностранных агентов) и ее гендиректора, общая сумма штрафов — 19,3 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации составлено 195 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ. Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов», — сказали в Роскомнадзоре.

Отмечается, что 12 и 13 января, а также 3 февраля представители медиакорпорации присутствовали при возбуждении дел, сейчас же дела возбуждаются в их отсутствии.

Ранее сообщалось что составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ. Речь шла о наложении мировым судом штрафов уже на 11 млн руб. по 40 рассмотренным административным делам. При этом директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сообщал «Ведомостям», что Роскомнадзор оповестил их о том, что всего будет 260 протоколов.

Ранее по теме: Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей по 40 административным делам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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