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Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей по 40 административным делам

Всего в отношении него составлено 260 протоколов, говорят в медиакорпорации
Елена Мухаметшина
РИА Новости

Роскомнадзор сообщил, что в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (включена в реестр СМИ – иностранных агентов) составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ, которые входят в реестр иностранных агентов. Всего мировой суд наложил штрафов уже на 11 млн руб. по 40 рассмотренным административным делам, передал «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сказал «Ведомостям», что Роскомнадзор оповестил их о том, что всего будет 260 протоколов.

Шарый сообщил «Ведомостям», что в среду юристы компании обжаловали вторую порцию судебных решений о штрафах. «Судебные заседания на этой неделе пройдут еще один или два раза, и мы будем последовательно обжаловать все решения, поскольку считаем штрафы несправедливыми», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных