Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 11 млн рублей по 40 административным делам

Роскомнадзор сообщил, что в отношении медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (включена в реестр СМИ – иностранных агентов) составлено 166 протоколов за неисполнение требований закона о маркировке информации для СМИ, которые входят в реестр иностранных агентов. Всего мировой суд наложил штрафов уже на 11 млн руб. по 40 рассмотренным административным делам, передал «Интерфакс» со ссылкой на Роскомнадзор. Директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый сказал «Ведомостям», что Роскомнадзор оповестил их о том, что всего будет 260 протоколов.