Роскомнадзор начал штрафовать СМИ, которые называют иностранными агентами

Формально каждое СМИ должно было начать ставить соответствующие метки о принадлежности к «агентам» сразу после включения в реестр иноагентов, а санкции могли начать применять еще с 2019 г., когда они появились в КоАПе, говорит директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Центр, как и ряд других НКО, включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (с конца 2020 г. все СМИ обязаны упоминать об этом в публикациях). Но прежде «СМИ-иноагенты» не подвергались санкциям, поскольку не было политической воли, но норма о штрафах висела над СМИ, включенными в реестр, как дамоклов меч, говорит она. Теперь же Роскомнадзор при желании может начать отсматривать даже их старые публикации и штрафовать за то, что они не были помечены сразу после включения в реестр, ведь правонарушения в интернете российские суды расценивают как длящиеся.