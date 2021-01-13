Роскомнадзор начал штрафовать СМИ, которые называют иностранными агентами

Роскомнадзор начал штрафовать СМИ, которые называют иностранными агентамиОни затронули медиакорпорацию «Радио Свобода» и ее проекты
12 января Роскомнадзор сообщил, что впервые составил восемь протоколов по ст. 19.34.1 КоАПа за неисполнение «СМИ, выполняющими функции иностранного агента» требований закона о соответствующей маркировке распространяемой ими информации: протоколы составлены из-за «отсутствия маркировки на четырех сайтах», они поступят в мировой суд для принятия решений о наложении штрафов. Их размер составляет для юрлиц 500 000 руб., для должностных лиц – 50 000 руб.
Статья 25.1 закона о СМИ, по которой все материалы «СМИ-иноагентов» должны распространяться на территории России с соответствующей пометкой, появилась в законе в начале 2019 г. Эта норма закона призвана «информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств», говорится в сообщении Роскомнадзора. Сам реестр «СМИ-иноагентов» с 2017 г. по закону ведет Минюст. До декабря 2020 г. в реестре было лишь 11 пунктов: туда включали «Голос Америки», «Радио Свобода» и его проекты в России. Сейчас пунктов 17, включая пять физических лиц.
На запрос «Ведомостей» о том, кого из реестра «СМИ – иностранных агентов» решено оштрафовать, в Роскомнадзоре на момент сдачи материала не ответили.
5 млн руб.
грозит за грубое нарушение порядка деятельности «СМИ-иноагента»
О том, что протоколы относятся к деятельности корпорации «Радио Свобода» и ее проектам, говорится в сообщении, размещенном 12 января на сайте svoboda.org. По данным корпорации, 29 декабря 2020 г. Роскомнадзор «провел проверку, после чего направил в ООО «РСЕ/РС», представляющее интересы медиакорпорации в России, уведомления о составлении 130 административных протоколов по фактам нарушения приказа» надзорного ведомства о маркировке контента (принят в сентябре 2020 г.). Согласно планам Роскомнадзора их составление завершится в начале февраля, а сумма санкций составит десятки миллионов рублей, говорится в сообщении корпорации. Действия российских властей в связи с законодательством о «СМИ – иностранных агентах» в корпорации оценили как «шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлем информацию».
Формально каждое СМИ должно было начать ставить соответствующие метки о принадлежности к «агентам» сразу после включения в реестр иноагентов, а санкции могли начать применять еще с 2019 г., когда они появились в КоАПе, говорит директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова. Центр, как и ряд других НКО, включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента (с конца 2020 г. все СМИ обязаны упоминать об этом в публикациях). Но прежде «СМИ-иноагенты» не подвергались санкциям, поскольку не было политической воли, но норма о штрафах висела над СМИ, включенными в реестр, как дамоклов меч, говорит она. Теперь же Роскомнадзор при желании может начать отсматривать даже их старые публикации и штрафовать за то, что они не были помечены сразу после включения в реестр, ведь правонарушения в интернете российские суды расценивают как длящиеся.
Как будет применяться закон к физлицам, попавшим в список «СМИ-иноагентов», пока не ясно. Активистка Дарья Апахончич сказала «Ведомостям», что запросила у Минюста разъяснения еще 29 декабря 2020 г., ответа пока не было, пока же не ясен даже порядок поведения в соцсетях. Правозащитник Лев Пономарев заверил, что предваряет все свои публикации специальным указанием на свое включение в реестр, которое фактически скопировано из закона.
В подготовке статьи участвовала Мария Истомина