Минцифры предложит отдельный режим регулирования данных в соцсетях
Минцифры в ближайшее время предложит поправки в законодательство об отдельном режиме регулирования персональных данных пользователей в социальных сетях, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
«Думаю, скоро мы с какой-то инициативой на эту тему выйдем. Это вопрос согласий на обработку персданных в социальных сетях и как следствие – необходимость идентификации этих согласий. Мы считаем, что надо вывести соцсети из этого режима»,— сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»).
Поправками предлагается защитить данные пользователей и упростить процесс их идентификации в социальных сетях, а также решить проблему накопления соцсетями большого количества персональных данных, которые поступают к ним в соответствии с новым законом об обязательном получении согласия на их обработку, объяснил министр.
По его словам, сейчас «создаются дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно, а с другой, это может во многом тормозить развитие наших социальных сетей, тем более если, например, Facebook такое не спрашивает». В частности, обсуждается авторизация через госуслуги при условии недоступности данных пользователей для самих соцсетей.