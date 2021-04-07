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Минцифры предложит отдельный режим регулирования данных в соцсетях

Ведомости

Минцифры в ближайшее время предложит поправки в законодательство об отдельном режиме регулирования персональных данных пользователей в социальных сетях, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.

«Думаю, скоро мы с какой-то инициативой на эту тему выйдем. Это вопрос согласий на обработку персданных в социальных сетях и как следствие – необходимость идентификации этих согласий. Мы считаем, что надо вывести соцсети из этого режима»,— сказал Шадаев (цитата по «Интерфакс»).

Поправками предлагается защитить данные пользователей и упростить процесс их идентификации в социальных сетях, а также решить проблему накопления соцсетями большого количества персональных данных, которые поступают к ним в соответствии с новым законом об обязательном получении согласия на их обработку, объяснил министр.

По его словам, сейчас «создаются дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно, а с другой, это может во многом тормозить развитие наших социальных сетей, тем более если, например, Facebook такое не спрашивает». В частности, обсуждается авторизация через госуслуги при условии недоступности данных пользователей для самих соцсетей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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