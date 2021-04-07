Минцифры предложит отдельный режим регулирования данных в соцсетях

По его словам, сейчас «создаются дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно, а с другой, это может во многом тормозить развитие наших социальных сетей, тем более если, например, Facebook такое не спрашивает». В частности, обсуждается авторизация через госуслуги при условии недоступности данных пользователей для самих соцсетей.