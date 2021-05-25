Две работы Бэнкси продали на аукционе в Гонконге более чем за $8 млн
Две картины британского стрит-арт художника Бэнкси были проданы 24 мая на торгах аукционного дома Christie’s в Гонконге суммарно более чем за $8 млн, говорится на сайте Christie’s.
Картина «Распродажа заканчивается сегодня» («Sale ends today») была продана за 47 млн гонконгских долларов, или $6 млн. Работа под названием «Колибри» («Hummingbird») куплена за 15,85 млн гонконгских долларов, или около $2 млн.
Для работ Бэнкси нынешний аукцион не стал рекордным. Рекорд поставила его картина «Devolved Parliament», проданная на аукционе Sotheby`s в октябре 2019 года за 9,9 млн фунтов ($12 млн). В октябре прошлого года картина «Покажи мне Моне» («Show me the Monet») на торгах Sotheby’s была продана почти за $10 млн и 8 минут.
В 2018 г. картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн. Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.
Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Он начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.