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Картину Бэнкси продали на аукционе за $10 млн менее чем за десять минут

Ведомости

Картина британского стрит-арт художника Бэнкси «Покажи мне Моне» («Show me the Monet») была продана почти за $10 млн и 8 мин, сообщил аукционный дом Sotheby’s в своем аккаунте в Twitter.

«»Покажи мне Моне» Бэнкси, озорной поворот к шедевру Клода Моне, взлетает выше своего эстимейта и приносит 7 551 600 фунтов стерлингов / $9 814 353 после 8 минут торгов», — говорится в сообщении аукционного дома.

Ранее Reuters сообщил, что граффити Бэнкси, которое было нарисовано перед Рождеством в 2018 г. на стенах гаража в Уэльсе, было продано более чем за 100 000 фунтов стерлингов, или почти $130 000.

В 2018 г. картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн. Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Он начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.

Ранее по теме: Граффити Бэнкси на гараже в Уэльсе продано за $130 000

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных