Картину Бэнкси продали на аукционе за $10 млн менее чем за десять минут

Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Он начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.