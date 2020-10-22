Картину Бэнкси продали на аукционе за $10 млн менее чем за десять минут
Картина британского стрит-арт художника Бэнкси «Покажи мне Моне» («Show me the Monet») была продана почти за $10 млн и 8 мин, сообщил аукционный дом Sotheby’s в своем аккаунте в Twitter.
«»Покажи мне Моне» Бэнкси, озорной поворот к шедевру Клода Моне, взлетает выше своего эстимейта и приносит 7 551 600 фунтов стерлингов / $9 814 353 после 8 минут торгов», — говорится в сообщении аукционного дома.
#AuctionUpdate⚠️Banksy’s ‘Show me the Monet’, a mischievous twist on Claude Monet’s masterpiece, soars past its estimate to bring £7,551,600 / $9,814,353 after an 8 minute bidding battle.⚠️ pic.twitter.com/OoMtjYYhJB— Sotheby's (@Sothebys) October 21, 2020
Ранее Reuters сообщил, что граффити Бэнкси, которое было нарисовано перед Рождеством в 2018 г. на стенах гаража в Уэльсе, было продано более чем за 100 000 фунтов стерлингов, или почти $130 000.
В 2018 г. картина Бэнкси «Девочка с шаром» самоуничтожилась сразу после того, как была продана на аукционе в Лондоне за $1,4 млн. Картина, нарисованная акриловыми спрей-красками, изображала девушку, которая тянется к ярко-красному воздушному шарику в форме сердца. В раму картины было встроено устройство для измельчения бумаги (шредер). Как только ведущий торгов ударил молотком, объявив, что картина продана, полотно начало проходить через шредер.
Бэнкси — английский андеграундный художник, политический активист и режиссер. Он начал заниматься граффити в конце 1990-х гг., постепенно переходя от граффити к созданию уникальных арт-объектов и акций. Его работы и перформансы отличает острая социальная тематика. В 2010 г. Бэнкси принял участие в Берлинском международном кинофестивале со своим фильмом «Выход через сувенирную лавку». Этот документальный фильм впоследствии был номинирован на премию «Оскар». Настоящее имя и реальные обстоятельства жизни Бэнкси не известны никому, кроме его ближайших помощников.