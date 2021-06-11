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«Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix

Ведомости

Киностудия «Союзмультфильм» начала переговоры с видеосервисом Netflix о продаже созданного контента и совместном продюсировании полнометражных фильмов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

«Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров», — рассказала Слащева.

Он рассказала, что сейчас студия работает над четырьмя полнометражными фильмами. Первый из них – «Адъютант Суворова» — должен выйти в прокат в конце этого года. Остальные картины находятся на разных стадиях. «Союзмультфильм» планирует с 2023 г. выпускать по два фильма в год.

Слащева добавила, что студия планирует заменить часть иностранного контента на рынке и занять свою нишу в медиа. Также «Союзмультфильм» планирует расширить сеть парков для детей и ведет переговоры с регионами об их строительстве.

Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на представителя студии, что «Союзмультфильм» покупает детский неэфирный телеканал «Мультиландия». Владелец телеканала Денис Кулаков подтвердил информацию. Сумма сделки не раскрывалась.

«Союзмультфильм» покупает детский телеканал «Мультиландия»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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