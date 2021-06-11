«Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix

«Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров», — рассказала Слащева.