«Союзмультфильм» ведет переговоры о сотрудничестве с Netflix
Киностудия «Союзмультфильм» начала переговоры с видеосервисом Netflix о продаже созданного контента и совместном продюсировании полнометражных фильмов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.
«Сегодня я встречалась с компанией Netflix, и очень рассчитываю на то, что у нас получатся какие-то совместные проекты в будущем. Это и возможная продажа уже созданных проектов, которые ещё идут и продолжают производиться, например, сериалов. И я ещё очень рассчитываю на какое-то совместное продюсирование полных метров», — рассказала Слащева.
Он рассказала, что сейчас студия работает над четырьмя полнометражными фильмами. Первый из них – «Адъютант Суворова» — должен выйти в прокат в конце этого года. Остальные картины находятся на разных стадиях. «Союзмультфильм» планирует с 2023 г. выпускать по два фильма в год.
Слащева добавила, что студия планирует заменить часть иностранного контента на рынке и занять свою нишу в медиа. Также «Союзмультфильм» планирует расширить сеть парков для детей и ведет переговоры с регионами об их строительстве.
Ранее «Ведомости» сообщили со ссылкой на представителя студии, что «Союзмультфильм» покупает детский неэфирный телеканал «Мультиландия». Владелец телеканала Денис Кулаков подтвердил информацию. Сумма сделки не раскрывалась.