Комиссия Госдумы передала в госорганы данные о финансировании «Медиазоны»
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила данные о «зарубежном финансировании» издания «Медиазона» в компетентные органы, говорится в сообщении комиссии, опубликованном в Telegram-канале.
«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарева в сообщении.
По его словам, ранее «Медиазона» «уже попадала в поле зрения комиссии в связи с тем, что ее деятельность рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества»».
Ранее «Фонд защиты национальных ценностей» направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать онлайн-издание «Медиазона» иностранным агентом, сообщил президент фонда Максим Шугалей.
Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в эфире «Эха Москвы» заявил, что издание продолжит работу даже в случае, если его признают иностранным агентом. «Безусловно, мы воспринимаем эту маркировку как признание качества работы, качества по-настоящему независимого издания, и уверены, что наши читатели воспринимают ее абсолютно так же», — заключил он.
Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание Meduza и VTimes. Вскоре после внесения в реестр издание VTimes объявило о своем закрытии.