Комиссия Госдумы передала в госорганы данные о финансировании «Медиазоны»

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в эфире «Эха Москвы» заявил, что издание продолжит работу даже в случае, если его признают иностранным агентом. «Безусловно, мы воспринимаем эту маркировку как признание качества работы, качества по-настоящему независимого издания, и уверены, что наши читатели воспринимают ее абсолютно так же», — заключил он.