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Комиссия Госдумы передала в госорганы данные о финансировании «Медиазоны»

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России направила данные о «зарубежном финансировании» издания «Медиазона» в компетентные органы, говорится в сообщении комиссии, опубликованном в Telegram-канале. 

«Представленная информация об участии издания в политической деятельности и получении финансирования из-за рубежа заслуживает внимания и направлена нами в компетентные государственные органы для рассмотрения и принятия предусмотренных законом мер», — приводятся слова главы комиссии Василия Пискарева в сообщении. 

По его словам, ранее «Медиазона» «уже попадала в поле зрения комиссии в связи с тем, что ее деятельность рекламировала нежелательная в России НПО «Пражский центр гражданского общества»».

Ранее «Фонд защиты национальных ценностей» направил обращение в Генпрокуратуру, Роскомнадзор и комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с требованием признать онлайн-издание «Медиазона» иностранным агентом, сообщил президент фонда Максим Шугалей.

Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов в эфире «Эха Москвы» заявил, что издание продолжит работу даже в случае, если его признают иностранным агентом. «Безусловно, мы воспринимаем эту маркировку как признание качества работы, качества по-настоящему независимого издания, и уверены, что наши читатели воспринимают ее абсолютно так же», — заключил он.

Ранее Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов издание Meduza и VTimes. Вскоре после внесения в реестр издание VTimes объявило о своем закрытии. 

Ранее по теме: Издание VTimes объявило о закрытии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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