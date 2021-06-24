WSJ: онлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO

Buzzfed — новостная интернет медиа-компания, основанная в 2006 г. в Нью-Йорке. Перетти удалось в 2015 г. привлечь для BuzzFeed $200 млн инвестиций от медиакомпании NBCUniversal, принадлежащей Comcast. Тогда стоимость новостного портала оценили в $1,5 млрд. В ноябре прошлого года компания купила издание HuffPost у телекоммуникационной компании Verizon. Сумму сделки компании не раскрыли. По данным WSJ, по итогам 2020 г. BuzzFeed получил прибыль впервые с 2014 г.