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WSJ: онлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO

Ведомости

Онлайн-издание BuzzFeed может выйти на IPO путем слияния со специализированной технической компанией SPAC. Рб этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Основатель и главный исполнительный директор BuzzFeed Джон Перетти может объявить о сделке по слиянию с компанией 890 5th Avenue Partners уже на этой неделе, пишет газета.

По данным источников,  выход на биржу является частью плана BuzzFeed по поглощению других игроков в сфере цифровых медиа.

Buzzfed — новостная интернет медиа-компания, основанная в 2006 г. в Нью-Йорке. Перетти удалось в 2015 г. привлечь для BuzzFeed $200 млн инвестиций от медиакомпании NBCUniversal, принадлежащей Comcast. Тогда стоимость новостного портала оценили в $1,5 млрд. В ноябре прошлого года компания купила издание HuffPost у телекоммуникационной компании Verizon. Сумму сделки компании не раскрыли. По данным WSJ, по итогам 2020 г. BuzzFeed получил прибыль впервые с 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных