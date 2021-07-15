Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке
Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работа будет восстановлена в течение часа, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DDoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена», — цитирует «РИА Новости» Крючкова.
По его словам, компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака. Сейчас не работают сайты главы республики, крымского правительства и региональных министерств.