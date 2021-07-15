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Сайты госорганов Крыма подверглись хакерской атаке

Ведомости

Сайты органов власти Крыма подверглись массированной кибератаке, их работа будет восстановлена в течение часа, заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.

«На ряд сайтов госорганов в Крыму осуществлена массированная DDoS-атака. В течение часа работа всех ресурсов будет восстановлена», — цитирует «РИА Новости» Крючкова.

По его словам, компетентные органы выясняют, откуда проводилась кибератака. Сейчас не работают сайты главы республики, крымского правительства и региональных министерств.

Ранее в пресс-службе ВТБ сообщили, что с января по май 2021 г. банк зафиксировал 1,2 млн кибератак, что в 1,6 раза превышает показатель всего 2020 г.

Ранее по теме: Россия предложила США обсудить вопрос кибератак на военные системы управления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных