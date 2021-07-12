Россия предложила США обсудить вопрос кибератак на военные системы управления
Москва фиксирует вредоносное воздействие на свои структуры из США, поэтому считает важным обсудить с Вашингтоном недопущение кибератак на системы управления вооруженными силами. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
«Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами», — сказал он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее журналистам, что президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, по утверждению американской стороны, осуществляются с территории России. Российский лидер подчеркнул, что в данном вопросе необходимо задействовать положения договора от 1999 г. между Россией и США о взаимопомощи по уголовным делам.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе телефонного разговора президенты США и России обсудили совместную работу своих команд после американо-российского саммита 16 июня в Женеве. Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».