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Россия предложила США обсудить вопрос кибератак на военные системы управления

Ведомости

Москва фиксирует вредоносное воздействие на свои структуры из США, поэтому считает важным обсудить с Вашингтоном недопущение кибератак на системы управления вооруженными силами. Об этом заявил замглавы МИДа Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Мы будем настаивать еще и на обсуждении другого вопроса: на наши организации и структуры осуществляются вредоносные воздействия извне, зачастую из американской юрисдикции. Мы хотим с этим разбираться, но улица должна быть с двусторонним движением. Более того, нужно говорить и о других проблемах, например, как не допускать вредоносного воздействия из сети на элементы систем управления вооруженными силами», — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ранее журналистам, что президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом вопрос киберпреступлений и хакерских атак, которые, по утверждению американской стороны, осуществляются с территории России. Российский лидер подчеркнул, что в данном вопросе необходимо задействовать положения договора от 1999 г. между Россией и США о взаимопомощи по уголовным делам.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе телефонного разговора президенты США и России обсудили совместную работу своих команд после американо-российского саммита 16 июня в Женеве. Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».

Ранее по теме: В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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