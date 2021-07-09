В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена
Несмотря на готовность России к сотрудничеству по кибербезопасности, за месяц от США не поступало обращений по этой теме, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, сообщает пресс-служба Кремля.
«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — говорится в сообщении Кремля. При этом, учитывая масштабы и серьезность вызовов в данной сфере, взаимодействие России и США должно носить постоянный и неполитизированный характер, добавил президент.
Во время разговора стороны подчеркнули необходимость сотрудничества в этой области и продолжения контактов. Они также обсудили ситуацию в Сирии, акцентируя внимание на гуманитарных аспектах. Они позитивно оценили координацию усилий России и США — в том числе в Совете Безопасности ООН.
Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили совместную работу своих команд после американо-российского саммита 16 июня в Женеве. Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».