В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — говорится в сообщении Кремля. При этом, учитывая масштабы и серьезность вызовов в данной сфере, взаимодействие России и США должно носить постоянный и неполитизированный характер, добавил президент.