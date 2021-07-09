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В Кремле рассказали подробности телефонного разговора Путина и Байдена

Ведомости

Несмотря на готовность России к сотрудничеству по кибербезопасности, за месяц от США не поступало обращений по этой теме, заявил президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом, сообщает пресс-служба Кремля.

«В контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных с территории России, Владимир Путин отметил, что, несмотря на готовность российской стороны к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве, за последний месяц по линии компетентных ведомств США не поступало обращений по этим вопросам», — говорится в сообщении Кремля. При этом, учитывая масштабы и серьезность вызовов в данной сфере, взаимодействие России и США должно носить постоянный и неполитизированный характер, добавил президент.

Во время разговора стороны подчеркнули необходимость сотрудничества в этой области и продолжения контактов. Они также обсудили ситуацию в Сирии, акцентируя внимание на гуманитарных аспектах. Они позитивно оценили координацию усилий России и США — в том числе в Совете Безопасности ООН.

Ранее в пресс-службе Белого дома сообщили, что в ходе разговора стороны обсудили совместную работу своих команд после американо-российского саммита 16 июня в Женеве. Помимо этого американский лидер обсудил с российским коллегой «продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, базирующихся в России».

Ранее по теме: Путин и Байден обсудили работу по результатам саммита в Женеве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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