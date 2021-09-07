РКН потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с символикой «Роскосмоса»

Со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях России РКН напомнил, что неисполнение требования об удалении противоправного контента влечет для юридических лиц штраф до 4 млн руб., а при повторном нарушении закона — до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Также регулятор заявил, что с 1 февраля этого года в России начал действовать закон о «самоконтроле соцсетей». В соответствии с ним платформы обязаны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.