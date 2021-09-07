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РКН потребовал от Facebook удалить мошеннические объявления с символикой «Роскосмоса»

Ведомости

Роскомнадзор (РКН) направил письмо руководству компании Facebook Inc, потребовав от нее удалить из одноименной социальной сети рекламные объявления мошенников, где используются официальное название и символика госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как уточнили в РКН, данная реклама направлена на кражу денег у пользователей. В ней людям предлагается присоединиться к проекту, якобы принадлежащему «Роскосмосу», и заработать на фондовых рынках. Для этого требуется пройти регистрацию по ссылке, причем после заполнения анкеты запрашиваются банковские данные.

РКН также потребовал от Facebook провести проверку и «привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ». Руководство социальной сети обязали «в максимально короткие сроки» сообщить российскому ведомству результаты работы.

Со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях России РКН напомнил, что неисполнение требования об удалении противоправного контента влечет для юридических лиц штраф до 4 млн руб., а при повторном нарушении закона — до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании. Также регулятор заявил, что с 1 февраля этого года в России начал действовать закон о «самоконтроле соцсетей». В соответствии с ним платформы обязаны своевременно выявлять и блокировать социально опасный контент.

Ранее Банк России сообщил, что во II квартале 2021 г. мошенники украли у россиян более 3 млрд руб. Этот показатель на 38,4% превышает значение аналогичного периода прошлого года.

Ранее по теме: Объем украденных у россиян мошенниками средств вырос почти на 40%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных