Роскомнадзор объяснил исключение «Дождя» из списка СМИ с зарубежным финансированием
Роскомнадзор исключил «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) из перечня СМИ, получающих зарубежное финансирование, потому что телеканал не предоставил сведений об этом за III квартал 2021 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, напомнив об ответственности за сокрытие финансирования из других стран.
«За III квартал 2021 г. уведомлений о получении редакцией телеканала «Дождь» денежных средств от иностранных источников в Роскомнадзор не поступало», – отметили в пресс-службе, уточнив, что перечень СМИ — получателей денег из-за рубежа формируется на основе отчетов самих редакций. Эти документы направляются в Роскомнадзор по ст. 19.2 Закона РФ «О средствах массовой информации».
При этом в ведомстве напомнили о возможном штрафе в случае, если зарубежное финансирование имело место, но не было отражено в отчете редакции. Такую ответственность предусматривает ст. 13.15.1 КоАП РФ. В соответствии с ней штраф для редакции может составить до двукратной суммы, полученной редакцией из-за рубежа.
Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции Министерства юстиции. В этом ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
Ранее Роскомнадзор исключил телеканал «Дождь» из числа СМИ с иностранным финансированием. В то же время в перечне СМИ-иноагентов телеканал остался. Всего в реестре на сегодняшний день находятся 88 физических и юридических лиц.