Роскомнадзор объяснил исключение «Дождя» из списка СМИ с зарубежным финансированием

При этом в ведомстве напомнили о возможном штрафе в случае, если зарубежное финансирование имело место, но не было отражено в отчете редакции. Такую ответственность предусматривает ст. 13.15.1 КоАП РФ. В соответствии с ней штраф для редакции может составить до двукратной суммы, полученной редакцией из-за рубежа.