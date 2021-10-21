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Роскомнадзор объяснил исключение «Дождя» из списка СМИ с зарубежным финансированием

Ведомости

Роскомнадзор исключил «Дождь» (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) из перечня СМИ, получающих зарубежное финансирование, потому что телеканал не предоставил сведений об этом за III квартал 2021 г., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ведомства, напомнив об ответственности за сокрытие финансирования из других стран.

«За III квартал 2021 г. уведомлений о получении редакцией телеканала «Дождь» денежных средств от иностранных источников в Роскомнадзор не поступало», – отметили в пресс-службе, уточнив, что перечень СМИ — получателей денег из-за рубежа формируется на основе отчетов самих редакций. Эти документы направляются в Роскомнадзор по ст. 19.2 Закона РФ «О средствах массовой информации».

При этом в ведомстве напомнили о возможном штрафе в случае, если зарубежное финансирование имело место, но не было отражено в отчете редакции. Такую ответственность предусматривает ст. 13.15.1 КоАП РФ. В соответствии с ней штраф для редакции может составить до двукратной суммы, полученной редакцией из-за рубежа.

Также в Роскомнадзоре подчеркнули, что вопрос признания средства массовой информации иноагентом находится в компетенции Министерства юстиции. В этом ведомстве не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.

Ранее Роскомнадзор исключил телеканал «Дождь» из числа СМИ с иностранным финансированием. В то же время в перечне СМИ-иноагентов телеканал остался. Всего в реестре на сегодняшний день находятся 88 физических и юридических лиц.

Ранее по теме: Роскомнадзор исключил «Дождь» из списка СМИ с иностранным финансированием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных